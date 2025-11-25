荷包滿滿！4生肖2026年事業、財運雙豐收

運勢專欄指出，2026年有四大生肖事業與收入可望同步提升。（示意圖／翻攝自pexels）





新的一年即將到來，不少民眾關心自己的財運走向。根據《搜狐網》命理專欄分析，2026年將有四個生肖特別容易迎來事業高峰與財富增長，包括生肖馬、虎、龍和鼠，若能把握時機，有機會實現大富大貴，還能為親友帶來更舒適的生活品質。

生肖馬

屬馬人大方爽朗，熱愛自由，但在工作上充滿企圖心與進取心。專家指出，2026年生肖馬在職場上將迎來重要突破，努力與付出能得到主管肯定，升職加薪機會大增，財運也隨之提升，收入與獎金都有望水漲船高，事業與財富雙收。

生肖虎

生肖虎天生氣場強大，做事果斷且目標清晰。他們在2026年能憑藉敏銳的判斷與決策力，順利解決工作上的難題與挑戰，贏得上司與同事認同，甚至有機會升上管理職位。專家表示，這一年屬虎人的財運也將水漲船高，荷包有望大幅增厚。

生肖龍

屬龍人具備良好的組織與管理能力，擅長團隊協作與安排各項事務。2026年，他們在職場的表現將格外受到重視，努力與專業能力容易被上司看見，職位與薪資都有機會提升。專家提醒，屬龍人只要保持穩健步調，財運自然跟著增長，生活品質也能大幅提升。

生肖鼠

屬鼠人機智靈活，應變能力強，能在各種複雜環境中找到機會。到了2026年，他們容易獲得貴人扶持，無論工作或理財投資，都有額外助力。專家建議，生肖鼠應善用人脈和資源，積極把握機會，財運表現將十分亮眼，收入增長可期。

