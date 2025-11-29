荷包終於回春！政府發「減稅大紅包」 明年所得稅大降、買車補助10萬元超香

最新減稅措施曝光！明年薪資扣除額提高，稅負更輕。汽車購買最高可享10萬補助。（本刊資料照）

台灣經濟真的衝起來了！主計處最新公布的數據顯示，今年（2025）出口表現比預期還要強勢，第3季GDP成長率概估居然來到7.64%，整年GDP更是有望突破6%，甚至挑戰7%大關。這可是近15年來最亮眼表現。

既然經濟表現這麼威，政府也決定讓人民直接有感。民進黨今（29日）宣布，行政院已正式拍板2026年超級減稅措施：所得稅、貨物稅雙雙下調，700萬戶以上家庭都能直接感受到「荷包變更暖」。

所得稅怎麼降？一次讓你看懂

民進黨指出，明年（2026）所得稅全面調整，目標就是讓每個人都能「繳少一點、留多一點」。

關鍵內容包括：

免稅額調高至10.1萬元 若本人、配偶或直系長輩滿70歲 → 免稅額15.15萬 標準扣除額：單身13.6萬、夫妻27.2萬 薪資所得特別扣除額拉到22.7萬（上班族最有感） 身心障礙特別扣除額調到22.7萬 課稅級距、退職所得免稅額同步調整

也就是說，上班族明年普遍繳更少，家庭有長輩的更明顯有感。

貨物稅也大調整？消費更輕鬆

民眾日常會遇到的消費，也有滿滿好消息，節能電器退稅延長至2029年底、無添加糖飲料免徵貨物稅（喝健康不加稅）、彩色電視機、錄音錄影機等免徵貨物稅規定調整。此外，汽車降稅也最高補助10萬元，買車族最能感受到這波超有感優惠。

經濟火力全開 政府喊：果實全民共享

民進黨表示，今年的經濟成長不再只是冷冰冰的數字，而是要真正回到人民生活。總統賴清德也強調，「經濟果實，應全民共享」。

因此，政府才會推出這波超大規模減稅，就是希望讓人民在生活中感受到：「台灣經濟變好了，而我真的有比較有錢」。

