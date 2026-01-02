荷包縮水！小吃店、連鎖吃到飽喊漲 民眾無奈：一天比一天貴

記者沈宛儀、鮑琇微、江柏緯、徐兆緯／台北報導

新的一年，雖然基本工資調漲了，但大家的荷包好像沒辦法變厚，因為物價跟營運成本不停攀升，國內餐飲業紛紛宣布漲價，像是連鎖吃到飽餐廳，本來一人2千有找，現在最貴得花2千多塊，還有很多小本經營的小吃店也扛不住成本壓力，像是高雄的魯肉飯還有碗粿，都漲了5塊錢。

許多民眾喜愛吃吃到飽。

生猛海產新鮮直送，標榜食材嚴選的吃到飽餐廳是不少家庭過年聚餐的選擇之一，但相比往年，今年得多掏荷包。響賓餐飲集團旗下五大品牌因應成本提升，包括饗食天堂全餐期、果然匯部分餐期一人多30元，饗饗、旭集等等除了平日下午餐，其他時段調漲100元。

響賓集團旗下品牌調漲。

讓愛吃肉的民眾大快朵頤，連鎖的我家牛排新的一年更新菜單，以加盟店為主，漲幅10元到20元，單點沙拉吧調漲10元；還有知名連鎖拉麵店鬼金棒，為了反映人力成本，宣布新的一年沾麵一碗多30元。

民眾：「如果可以在家煮的話就在家煮，那如果說不方便的話，或時間上因素的話就在外面吃。」

民眾：「一天比一天貴，只要節日過就貴。」

新的一年外食族荷包恐縮水。

2026年基本工資調漲，桶裝瓦斯、食材價格通通變高，成本不停攀升，小本經營的小吃店扛不住，高雄的南豐魯肉飯，飯類、湯類調整5元，老字號的李家肉圓，1顆6元變8元，湯類一碗35元，還有阿龍碗粿一碗漲5元，新店的小張牛肉麵，部分品項調漲5到20元，等於一碗逼近250元，宜蘭的新久記烤鴨1月6日開始，半鴨變400元、全鴨變800元。

多家餐飲宣布調漲。

雖然面臨成本上漲的逆境，但有店家在寒冬送暖，鮮魚湯免費加，價格也先維持原樣。

以馬內利鮮魚湯老闆Dennis：「暫時是凍漲中啦，可是之後的話我們會再看一下，再重新計算一下。」

才剛展開新的一年，但營運成本漲勢驚人，國內餐飲的漲價潮，恐怕也跟著揭開序幕。

