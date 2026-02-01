荷包縮水！2月交通新制「無照重罰6萬」計程車春節這地點加收100元

記者李育道／整理報導

高鐵2月2日起再增班首開台北－高雄夜間直達車。（圖／資料照）

邁入2月，交通多項新制接力上路，從高鐵、台鐵增班與訂票規定調整，到航空、計程車春節加成費率，以及無照駕駛重罰新規，影響通勤族、返鄉旅客與出國民眾，相關措施一次看懂。

高鐵2月2日起再增班首開台北－高雄夜間直達車

台灣高鐵表示，因應旅客需求並提升服務品質，自2月2日起再度增班，每週增開夜間時段南下列車共計6班次，整體營運班次將達1134班。新增班次採全新停靠模式，其中1985車次於每週一至週五晚間10時自南港站發車，停靠台北、板橋站後，不停靠台中站，直達台南站後續行至左營站，為高鐵首度開行台北－高雄夜間直達列車。

此外，1575車次則於每週六晚間10時30分自南港站發車，行駛至台中站，中途不停靠板橋站及苗栗站。新班表已於1月5日凌晨0時起開放購票，後續日期車票則依預售時程逐日開放。

台鐵購票4大新制上路 個人訂票上限放寬。（圖／台鐵提供）

台鐵購票4大新制上路 個人訂票上限放寬

台鐵自2月3日起實施訂票新制，旅客個人每日訂票張數上限，將從原本的6張提高至9張；不論單程或雙程，只要同一乘車日、相同方向，最多可訂9張車票，若以來回票方式訂票，1人最多可訂18張。新制適用乘車日為3月3日起。不過，若透過台鐵e訂通APP使用「一機多票」功能訂票與取票，張數上限仍維持6張不變。台鐵指出，除訂票張數調整外，亦同步推動購票4大新制，包括線上換票、一支手機最多取6張車票、手機可訂付取自由座車票等，提升整體購票便利性。

桃園國際機場排班計程車春節期間每趟次加收100元。（示意圖／資料照）

春節計程車加成 雙北30元、桃園台中台南50元

因應春節期間計程車營運成本與需求增加，新北市交通局公告，2026年計程車春節加成自2月11日凌晨0時起至2月22日24時止，加成30元將直接納入跳表金額，並與台北市、基隆市同步實施。另外，桃園、台中、台南自2月13日起至2月22日止，計程車每趟次加收50元；桃園國際機場排班計程車則每趟次加收100元。各縣市春節加成費率陸續公布，其中瑞芳及烏來地區依公告春節運價收費，提醒民眾搭車前留意計費方式。

無照駕駛全面加重處罰最高罰鍰上看6萬元。（圖／資料照）

無照駕駛全面加重處罰 最高罰鍰上看6萬元

公路局為遏止無照駕駛亂象，新制規定，汽車無照駕駛最高罰鍰提高至新台幣6萬元，機車提高至3萬6千元；10年內違規達2次者處以最高額度罰鍰，3次以上則在前次罰鍰基礎上加重處罰，並一律當場移置保管車輛。所有無照駕駛違規者，皆須自費參加道路交通安全講習；若無正當理由未依規定參加，將處新台幣1,800元罰鍰。經通知後逾期6個月仍未參加者，汽車駕駛人將吊扣駕照6個月（禁考），汽車所有人則吊扣牌照6個月。

公路局強調，無照駕駛罰鍰已由原本6,000元至2萬4,000元改為無上限，代價極高，期盼透過講習制度導正用路觀念，維護交通安全。

危險物品運送證照2月起收費

公路局表示，自2月1日起，針對「道路危險物品運送人員訓練證明書」及「臨時通行證」正式實施收費機制。道路危險物品運送人員訓練證明書每張收費100元，紙本臨時通行證每張收費100元，電子臨時通行證則為50元。公路局指出，考量證照核發涉及行政作業、紙材印製與系統維護成本，故調整為收取行政規費。

台灣虎航2月起更換名牌 保障第一線人員隱私

台灣虎航宣布，因應社群媒體發達並兼顧服務識別與員工隱私，自2月1日起，第一線同仁可依個人意願申請新版工作證或名牌。新版設計將移除中文姓氏，改以英文別名輔助外籍旅客辨識，避免全名過度揭露，期盼讓同仁在更具安全感的環境下，專注於旅客服務與飛航安全。

泰國2月起調漲旅客服務費收外國旅客入境費（圖／Pixabay）

泰國2月起調漲旅客服務費 另收外國旅客入境費

泰國2月起開始向外國旅客徵收泰銖300元（約台幣302元）入境旅遊費。該費用包含旅客自入境泰國起的醫療或意外保險，其餘金額則將用於改善旅遊基礎建設、公共設施及安全系統。此項新制適用於所有經由航空、陸路或海路入境的外國旅客。

