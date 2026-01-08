荷包蛋賣140元！北市早午餐內容物曝 網酸爆：大盤子

店內招牌「整天可以吃的經典早餐盤」。（圖／業者提供）

台北民生社區一間備受期待的早午餐店於6日起試營運，店內一份售價580元的早餐盤曝光後，迅速在網路上掀起熱烈討論。餐盤內容包含麵包、培根、沙拉與薯餅等，但荷包加點價格高達140元，且還須另加一成服務費，讓不少網友直呼難以接受：「貴又內容隨便！」

不少網友在社群平台Threads上分享「是我太窮還是台北已經是這個物價了」，並同步貼出一間早午餐店的菜單與實際餐點照。從畫面中可見，早餐拼盤內容為培根、生菜、一塊薯餅，搭配酪梨醬與番茄醬，可選一種麵包搭配，另選吃蛋或蛋餅，並開出高達580元的價格，令大票網友感到相當震驚。

不僅如此，要加點荷包蛋、炒蛋、蛋餅或煎吐司等單品配菜的話，每樣售價140元；結帳時更需另計一成服務費。

貼文曝光後，掀起網友討論，不少人狠酸「荷包蛋要140，是用甚麼神雞蛋？還是米其林三星主廚煎的」、「140元一顆荷包蛋，我真的看不懂」、「580元吃的是盤子，不是早餐」、「請問加點$140是12顆荷包蛋嗎」，甚至調侃「這價格是不是把民生社區當成歐洲在經營」。

也有網友點出問題，「餐點內容與價格落差過大」、「500元不是問題，但這樣的菜色真的對得起資深餐飲人設計嗎」、「不是不能賣貴，它被罵的原因是貴，內容又隨便」、「價格太高之外，這坨菜看了會生氣耶，不是隨便切點生菜就可以叫沙拉」、「完全是食物服務品質都無法反應價格的一個品牌」。

不過，也有另一派網友替店家緩頰，認為價格與當地消費力相符。有網友直言，「對住在那一帶的人來說，這樣的定價可能還算合理」、「能開得下去就代表有人願意買單」、「咖啡可以無限續杯耶」、「有時候餐飲業真的很可憐，蛋餅只准賣銅板價？荷包蛋140就是在坑人？」、「他們的餐點如果都像照片一樣的話，那個火侯掌握的不錯」、「我是永康街居民，永康街這一區的商品售價我認為很合理」。

對於網路上的熱烈討論，根據《三立新聞網》報導，業者僅表示，「目前還在試營運期間，謝謝大家的支持與關注，我們會持續努力做得更好。」

早午餐店菜單。（圖／翻攝自官網）

