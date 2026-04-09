荷姆茲海峽藏水雷 伊朗公布替代航線地圖

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▲伊朗仍針對通過荷姆茲海峽船隻的新路線指令，理由是這條關鍵水道的主航道區域存在水雷風險。（圖／路透社／達志影像）

[NOWNEWS今日新聞] 儘管伊朗在與美國達成為期兩週停火協議後，同意重新開放荷姆茲海峽，但據當地媒體指出，伊朗仍針對通過荷姆茲海峽船隻的新路線指令，理由是這條關鍵水道的主航道區域存在水雷風險。伊朗革命衛隊（IRGC）也發布了標示替代航行路線的地圖，聲稱是為了幫助通過的船隻避開水雷。

綜合法新社、路透社報導，伊朗於9日宣布，為降低這條重要水道主要航行區域可能存在的水雷風險，將為通行船隻提供替代航線。

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革命衛隊在聲明中表示：「所有計畫通過荷姆茲海峽的船隻，為遵守海上安全原則並避免與海軍水雷發生碰撞……應採取替代航道航行。」

該聲明同時發布了一張地圖，標示出荷姆茲海峽的替代航行路線，聲稱是為了幫助通過的船隻避開水雷。

替代航線地圖顯示，入港船隻必須從阿曼海向北行駛，繞經拉拉克島（Larak Island）後進入波斯灣。出港船隻則是從波斯灣航行，經由拉拉克島南邊之後，再駛往阿曼海。

局勢脈絡：從封鎖到「有條件開放」

美國與伊朗在4月7日至8日深夜達成兩週停火，當時距離美國總統川普（Donald Trump）設定的「若不重啟海峽即摧毀伊朗」最後期限僅剩不到一小時。

自3月初以來，德黑蘭實質封鎖了荷姆茲海峽，導致全球能源價格節節攀升。

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