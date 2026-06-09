荷姆茲海峽要收通行費？伊朗拋新條件 全球能源咽喉變成談判籌碼

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外媒報導，伊朗駐俄羅斯大使賈拉里昨（8）日表示，荷姆茲海峽將會開放，但必須依照伊朗與阿曼訂定的新條件，包括收取通行費。伊朗先前也曾主張，任何最終和平協議都應納入船舶通過荷姆茲海峽的收費安排。



美國對此強烈反對。華府先前已警告阿曼，不要參與伊朗徵收通行費的行動。對美國而言，荷姆茲海峽不是伊朗可以單方面定價的水道，而是全球能源供應鏈最關鍵的國際航運咽喉之一。



荷姆茲海峽連接波斯灣與阿曼灣，是中東石油與天然氣出口到亞洲、歐洲的重要通道。伊朗若把通行費寫進談判條件，等於把能源運輸安全變成政治談判工具，全球油輪、航運保險、液化天然氣運輸與油價都可能被迫重新定價。

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同一時間，中東衝突仍在升高。以色列與伊朗持續互轟，德黑蘭機場一度暫停入境航班，能源市場對波灣局勢高度敏感。伊朗拋出荷姆茲通行費，不只是經濟要求，更像是向美國與區域國家宣告：若伊朗安全利益沒有被處理，全球能源通道也不會安穩。



台灣端必須高度注意。台灣能源仰賴進口，液化天然氣與油品運輸都與國際航道安全密切相關。若荷姆茲海峽通行成本上升，或保險費、繞航成本增加，最後會反映到電力、油價、航空、物流與物價。



後續要看阿曼是否公開表態，美國是否加大外交或軍事壓力，伊朗是否把通行費正式納入停火或和平協議條件。這場戰爭不只在空中發射飛彈，也正在改寫能源通行規則。

（圖片來源：AI生成）

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