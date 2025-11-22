荷學者：未來教學是人與AI協作 教師不會被替代
（中央社記者陳至中台北22日電）黃昆輝基金會今天舉辦「2025教育政策研討會」，聚焦在AI時代的教育革新。發表主題演講的荷蘭學者指出，未來教學是人與AI混合協作，教師的角色不會被替代，而是被增強。
黃昆輝教授教育基金會今天在台北舉辦的研討會，聚焦「大AI時代的中學教育革新：課程、教學與評量」，主題演講特別邀請到荷蘭拉德堡德大學（Radboud University）教授英格·莫勒納爾（Inge Molennaar）剖析AI帶來的教育革新，吸引數百名國內學者到場聆聽。
莫勒納爾在演講中，提及一種適性學習技術（ALTs），由AI協助掌控學習進度，學生一旦犯錯時，AI就會降低任務難度，分析須補強的地方。這樣將調節工作「外包」給AI，可以減輕學生的負荷，並從量身訂做的挑戰中獲取成就感，按部就班完成各階段的學習。
各界擔心AI的發展會取代教師，但莫勒納爾指出，教師會被「增強」，而不是被「取代」。她以上述ALTs技術為例，教師要依靠專業教學法，慢慢引導學生從AI調節轉化為自我調節。一開始可由AI扮演示範的角色，最終還是要自己掌握學習方法，才能應對未來生活所需。
莫勒納爾表示，具備紮實教學知識與技能的教師，能與AI有效地分工、協同操作。她對台灣推動中小學數位學習方案、「因材網」等陸續運用AI技術，感到印象深刻。世界各國都在努力整合基礎資訊設施、創新教學方法，而台灣正是創新的典範。
黃昆輝基金會董事長黃昆輝表示，在面對AI帶來的挑戰與機會時，學校應善用AI支持課程設計，改進教學方法與學習評量。並結合「因材施教」的理念，確保每一名學生的學習機會與成果。
黃昆輝期待「AI賦能」的教育，未來也能和半導體一樣，成為台灣的驕傲。（編輯：李亨山）1141122
