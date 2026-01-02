荷巡防艦赴英演訓 實彈對抗無人載具

記者賴韋廷／綜合報導

軍聞網站「Army Recognition」報導，荷蘭皇家海軍「艾佛森號」（F 805）巡防艦上月在英國近海參與「神射手演習」（Exercise Sharpshooter），以實彈對抗無人載具及模擬目標，綜合驗證船艦系統及乘組員在高壓環境下的作戰效能。

「女妖旋風」無人機、「鎚頭鯊」USV 發動蜂群攻擊

報導指出，荷蘭七省級巡防艦「艾佛森號」在英國威爾斯近海參加為期3天，由英國國防科技企業QinetiQ主導的「神射手演習」，也成為首個參與此演習的北約盟國。

廣告 廣告

這場演習結合實彈演訓與各式想定，包含同時部署「女妖旋風」（Banshee Whirlwind）無人機，以及「鎚頭鯊」（Hammerhead）無人水面載具（USV），對「艾佛森號」發動蜂群攻擊。另置入模擬巡弋飛彈、彈道飛彈及飛機等目標，營造貼近實戰的高強度作戰環境，考驗艦艇從目標偵測、分類到開火接戰的任務能力。

成功抵禦海空目標 展強韌「分層式防衛」

「艾佛森號」在演訓中成功追蹤並擊落5個空中目標，還擊沉2艘「鎚頭鯊」無人水面載具。荷蘭海軍表示，該艦憑藉SMART-L長程搜索雷達與APAR多功能雷達系統提供的優異覺知能量，成功抵禦來襲目標，驗證艦艇各項系統與人員的整合，展現強韌的「分層式防衛」能力。

報導分析，本次演習刻意營造可能超出艦艇系統及人員能力的情境，逼迫其在短時間內做出決策，以模擬真實作戰條件。荷蘭海軍指出，面對日益升高的無人系統威脅，本次演習的實彈射擊經驗，將有助於未來作戰部署，因此極具參考價值。

荷蘭海軍「艾佛森號」巡防艦，成功防禦空中及水面無人載具發動的蜂群攻擊。（取自「艾佛森號」「X」）

「女妖旋風」無人機等載具，在演訓中對「艾佛森號」發動蜂群攻擊。（取自QinetiQ「X」）

「艾佛森號」在演訓中，以實彈擊沉2艘「鎚頭鯊」無人水面載具。（取自QinetiQ網站）