荷槍實彈！搜索恐攻犯張文桃園楊梅老家 鄰居驚曝1事

張姓逃兵在台北車站丟煙霧彈現場，警方封鎖現場。廖瑞祥攝



涉犯妨害兵役治罪條例罪嫌的27歲通緝犯張文，19日先縱火燒機車，再抵北車以及北捷中山站投擲煙霧彈，且隨機揮刀砍人，造成9人死傷，死亡包含張文本身。張文是桃園市楊梅人，桃園警方晚間至其與家人的住處搜索，但其至親因北上認屍以及說明案情，家中並無人。

根據鄰居表示，張文一家人居住楊梅約30年，印象中，張文的話不多，但沒想到會犯下如此震驚社會的兇殺案。

張文作案時穿著黑衣和黑褲，行李箱內放置多顆煙霧彈。據悉，他今年才從桃園楊梅住處搬到台北市中山區，一人租屋居住，犯案前兩天，跑到旅館居住。

檢警重建其無差別殺人路線，上午先在台北市中山區縱火，燒毀多部汽機車，接著到中山區租屋處縱火，然後跑到北車丟擲煙霧彈，再到北捷中山站丟煙霧彈，並且隨機砍人，最後爬至高處墜地身亡。

