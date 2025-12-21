荷槍警衝來！高鐵列車傳有可疑物急清車 確認謊報

有乘客聲稱高鐵上有爆裂物，警方不敢大意，清查後確認為謊報。（圖／東森新聞）





今（21）日高鐵原定下午4時55分由左營站發車的車次，乘客都上列車了，突然被叫下車，改搭其他列車，還有至少5名員警荷槍實彈，拿著步槍巡視檢查，進到列車內，還拿出金屬探測器，原來是有一名女乘客打電話說她坐的列車會爆炸，說是自己算出來的，員警和高鐵不敢大意，巡視後確認沒有爆裂物，將這名女乘客依恐嚇公眾罪送辧。

高鐵廣播：「本列車將更換列車，請各位旅客，至2B列台乘車。」

一群人擠在高鐵車廂出入口，每個人滿臉問號，遵從指示 一一下車。不是這個車廂的人，而是高鐵144車次的所有人都被請下車，一旁還有員警荷槍實彈，拿著步槍警戒，眼睛狂掃周圍，乘客拿著包包行李，被要求改到對面的列車搭乘。

原定下午4時55分左營往南港北上列車，突然間不開了，員警在清空所有人後一一檢查，不只是座位，還包含垃圾桶，甚至拿出金屬探測器。

旅客：「警察衝過來說，所有趕快下車，到對面的列車去，我光是看到就超過5位（員警）。」

旅客：「在發車之前，就有看到滿多的保全，在車上直接穿梭來穿梭去。」

究竟發生什麼事，需要高鐵乘客大換車，延誤10分鐘發車，原來是一名彭姓女乘客，打電話說她坐的列車第7車廂會爆炸，還說是她自行算出的，要請求協助，這時列車已經抵達左營站，所有乘客都下車，清潔人員也都清潔過了，高鐵不敢大意，原訂要上車北上的乘客都改搭其他列車。

員警再檢視彭姓女乘客的手機，發現LINE內容是幾組意義不明的數字，言談前後所述不一致，明顯違反事態常理，也沒查到任何爆裂物，確認謊報，將她依《刑法》恐嚇公眾罪送辧，乘客虛驚一場，不過在北捷事件後，一個風吹草動，警察都不敢大意，也才出現警察拿步槍在高鐵巡視檢查的情況。

