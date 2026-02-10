荷滑冰雙嬌奪金銀 雪板男子大跳台日本金包銀

米蘭冬季奧運，競速滑冰女子1000公尺決賽上演神仙打架。（示意圖／Pexels）





米蘭冬季奧運，競速滑冰女子1000公尺決賽上演神仙打架。荷蘭隊火力全開，兩名選手先後打破奧運紀錄，金銀牌一次包走，展現冰上霸主的統治力。

競速滑冰女子1000公尺決賽，堪稱荷蘭內戰，兩名好手接連刷新奧運紀錄，先是Femke Kok，滑出1分12秒59，才剛把紀錄改寫，不到十分鐘，又被隊友Jutta Leerdam，以1分12秒31再度超越。

Leerdam後段加速爆發，上演驚天逆轉，不只奪下金牌，也成功為四年前北京冬奧不敵高木美帆的銀牌之憾完成復仇，最終荷蘭包辦金銀高木摘銅，冰上霸主氣勢再現。

另一邊雪場也寫下歷史，單板滑雪男子大跳台決賽，亞洲選手首度包辦頒獎台，日本好手木村葵來最後一跳完美落地，繳出全場最高分179.50奪金，隊友木俁椋真拿下銀牌。中國蘇翊鳴則以銅牌作收，從冰上到雪場，亞洲與荷蘭勢力同場較勁，為本屆冬奧寫下嶄新篇章。

