荷爾蒙受體陽性（HR+）晚期乳癌漫漫長路，Trop-2抗體藥物複合體新藥納健保帶來治療新轉機

荷爾蒙受體陽性（HR+）的晚期乳癌病人經過多線治療後，若不幸產生了抗藥性，往往會陷入治療瓶頸。這不僅意味著後續治療選擇有限，更常需面對傳統化療對生活品質帶來的衝擊。所幸Trop-2 ADC（Trop-2的抗體藥物複合體）藥物的問世，為這個困境帶來了重大突破；而健保署已正式公告於2025年10月1日起將其納入健保給付，無疑是為患者注入了最實在的支持力量。

荷爾蒙受體陽性晚期乳癌的標準治療路徑與挑戰

林口長庚醫院腫瘤科講師級主治醫師彭夢婷醫師表示，針對荷爾蒙受體陽性（HR+）、HER2陰性的晚期乳癌，目前第一線標準治療是抗荷爾蒙藥物合併細胞週期素激酶抑制劑（CDK4/6 抑制劑）的標靶治療。

廣告 廣告

彭夢婷醫師說明，抗荷爾蒙藥物的作用是阻斷驅動癌細胞生長的荷爾蒙燃料，而細胞週期素激酶抑制劑（CDK4/6 抑制劑）則能精準抑制癌細胞分裂增殖的關鍵蛋白，兩者雙管齊下，能更有效地控制癌細胞的失控進程。此組合療法能有效延緩疾病惡化、延長存活，並有效推遲患者進入化療的時間點。

然而，抗藥性是晚期癌症治療過程中的必然挑戰。當治療效果減弱時，並不代表失敗，而是代表治療歷程進入了下一個階段，臨床醫師會根據患者的狀況，規劃最適合的下一步治療策略。

抗體藥物複合體：精準打擊癌細胞

抗體藥物複合體（Antibody-Drug Conjugate，ADC）是一種精密而高效的抗癌藥物。該藥物使用連接子（Linker）連結抗體與高濃度化療藥物，讓攜帶化療藥物的抗體直到與癌細胞結合後，連接子斷裂，才會釋放攜帶的化療分子。彭夢婷醫師解釋，這種方式能將藥物濃度集中在癌細胞組織，對正常細胞的影響降到最低，避免傳統化療藥物「打下去，跑全身」的狀況，為經歷多線治療後的病人，提供了更具專一性的治療路徑。

▲ 抗體藥物複合體（ADC）機轉方式

以TROP-2 抗體藥物複合體—Sacituzumab Govitecan—為例，藥物經由靜脈注射在體內循環，其最前端的抗體（Sacituzumab）部分能精準地辨識並鎖定表面有Trop-2蛋白的癌細胞。由於正常細胞的Trop-2蛋白數量稀少，這使得藥物能高度集中在腫瘤區域，最大限度地避開健康組織。

彭夢婷醫師指出，一旦抗體與與癌細胞表面的Trop-2蛋白結合，即會觸發癌細胞將藥物「內化」，也就是癌細胞將整個藥物「吞入」細胞內部。藥物進入癌細胞內部後，連接子（Linker）會因酸鹼值改變或者因特定酵素切斷，從而釋放出化療藥物分子（Govitecan)，讓藥物直接作用於癌細胞內部，導致癌細胞無法繼續分裂增殖，走向凋亡。

▲ TROP-2 抗體藥物複合體殲滅癌細胞過程

認識Trop-2抗體藥物複合體健保給付條件：誰能受惠於這份治療希望？

令人振奮的是，TROP-2抗體藥物複合體Sacituzumab Govitecan，繼針對三陰性乳癌患者進行給付後，目前也已給付荷爾蒙受體陽性晚期乳癌的病人；民國114年10月1日起，健保署已將此藥納入荷爾蒙受體陽性（HR+）、HER2陰性晚期乳癌的健保給付範圍。彭夢婷醫師表示，這意味著更多患者將可享有新型藥物，不再需要獨自負擔沉重的藥費。

彭夢婷醫師也提醒，針對無法切除的局部晚期或轉移性之荷爾蒙受體陽性（HR+）、HER2陰性乳癌成人病人，若要申請Sacituzumab Govitecan的健保給付，需符合以下主要條件：

1.排除活動性腦轉移的病人。

2.曾使用過 CDK4/6 抑制劑，但治療反應時間小於或等於12個月，並且有內臟轉移的情形。

3.在轉移後，曾接受過至少兩線的化學治療。

這些條件的設定，主要是希望能幫助在現有標準治療後，疾病仍然惡化、迫切需要新一代治療武器的病人。若不確定自己是否符合資格，請務必與醫師詳細討論。

▲ 申請TROP-2抗體藥物複合體健保給付主要條件

要注意的是，任何有效的藥物都需要謹慎應對，TROP2 抗體藥物複合體常見的副作用（如：白血球低下、腹瀉、噁心等）通常是可預期的，臨床上已有成熟的管理策略。記得與醫療團隊密切合作，積極與醫師、個管師溝通任何不適，這會是成功管理副作用的關鍵。

彭夢婷醫師提醒，充分的醫病溝通是面對挑戰時最有力的支持。隨著新藥物的發展，治療已迎來新的曙光。患者應把握每個可能性，爭取更有品質的未來。

延伸閱讀：

療程只需5分鐘搞定！ 乳癌「HER2雙標靶」獲給付，一口氣為患者省下百萬藥費

年輕乳癌預後差、晚期多？ 醫揭「精準治療」關鍵：3種乳癌患者必做基因檢測

參考文獻：

Zattarin, E.et al. (2020). Hormone Receptor Loss in Breast Cancer: Molecular Mechanisms, Clinical Settings, and Therapeutic Implications. Cells.

Xi, J., & Ma, C-X.（2020). Sequencing Endocrine Therapy for Metastatic Breast Cancer: What Do We Do After Disease Progression on a CDK4/6 Inhibitor? Current oncology reports.

Lakkavalli, R-K.et al. (2021). Metastatic hormone receptor-positive breast cancer in CDK 4/6 era: An outcome audit. Journal of cancer research and therapeutics.

Sakach, E.et al. (2023). CDK4/6 Inhibition in the Metastatic Setting: Where Are We Headed? Current treatment options in oncology.

Nelson, B-E., & Meric-Bernstam, F.（2024). Leveraging TROP2 Antibody-Drug Conjugates in Solid Tumors. Annual review of medicine.

Tong, Y.et al. (2024). Advances in Trop-2 targeted antibody-drug conjugates for breast cancer: mechanisms, clinical applications, and future directions. Frontiers in immunology.

Hu, Y.et al. (2024). Trop2-targeted therapy in breast cancer. Biomarker research.

Kwapisz, D.（2022). Sacituzumab Govitecan-hziy in Breast Cancer. American journal of clinical oncology.

Qureshi, Z.et al. (2024). Revolutionizing triple-negative metastatic breast cancer treatment: sacituzumab Govitecan’s role in advancing chemotherapy. Annals of medicine and surgery（2012).

Veeraballi, S.et al. (2022). Role of sacituzumab govitecan in solid tumors. Journal of oncology pharmacy practice : official publication of the International Society of Oncology Pharmacy Practitioners.

Gadaleta-Caldarola, G.et al. (2024). Predictive Factors of Antibody-Drug Conjugate Treatment in Metastatic Breast Cancer: A Narrative Review. Cancers.

Seligson, J-M.et al. (2021). Sacituzumab Govitecan-hziy: An Antibody-Drug Conjugate for the Treatment of Refractory, Metastatic, Triple-Negative Breast Cancer. The Annals of pharmacotherapy.

Spring, L-M.et al. (2021). Sacituzumab Govitecan for Metastatic Triple-Negative Breast Cancer: Clinical Overview and Management of Potential Toxicities. The oncologist.

Fleming, P-J., Karpio, S., & Lombardo, N.（2021). Sacituzumab Govitecan for Treatment of Refractory Triple-Negative Metastatic Breast Cancer. Journal of the advanced practitioner in oncology.

Rugo, H-S.et al. (2022). Sacituzumab Govitecan in Hormone Receptor-Positive/Human Epidermal Growth Factor Receptor 2-Negative Metastatic Breast Cancer. Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology.drugbank – Sacituzumab govitecan

更多每日健康報導

超簡單又自然的方式，才幾個晚上，就能幫你消除討厭又煩人的痣！千萬要小心「這種蟲」！看似普通，下一秒卻會奪走你的命，快傳給家人朋友知道！常吃不老！只要常吃「這2種」抗氧化食物，身體變靈活了、心靈也輕鬆了，真好！