荷爾蒙穩定 哺乳期也能拚試管

許多女性不想錯過黃金生育期，即使仍在哺乳，也希望盡快安排試管療程。（鄭郁蓁攝）

越來越多媽媽在生下第1胎後，為了盡快拚第2胎，選擇在哺乳期間就啟動試管療程。專家指出，過去多認為哺乳會干擾排卵、降低試管成功率，但近年臨床研究結果顯示，哺乳中的女性與已停乳族群在懷孕率、流產率與活產率上並無顯著差異。是否適合啟動療程，關鍵在體內荷爾蒙是否已恢復穩定。

宜蘊醫療生殖研究主任李日升指出，高齡生育比例上升，許多女性不想錯過黃金生育期，即使仍在哺乳，也希望盡快安排試管療程。哺乳本身並不會直接造成胚胎無法著床，也不會影響懷孕結果。但是否適合啟動療程，關鍵不在於是否哺乳，而在於體內荷爾蒙是否已恢復穩定。

李日升說，哺乳期間泌乳激素濃度會升高，若過高可能抑制排卵、延後月經恢復，部分研究發現，泌乳激素偏高的女性流產風險略高。若媽媽正在哺乳，且計畫進行試管嬰兒療程，可先暫停哺乳約1個月，讓荷爾蒙水平回穩、周期恢復規律後再進行，不僅有助提升著床率，也能讓醫師在調整用藥時更精準，避免因泌乳激素偏高導致反應不佳。

至於最令媽媽們擔心的「打排卵針會不會經乳汁影響孩子？」李日升說，雖然排卵針與口服排卵藥，經過母體吸收代謝後，分泌到乳汁的濃度微乎其微，未達有效劑量，幾乎不會影響哺乳期的嬰兒。然而，臨床上仍然不建議哺餵母乳期間，使用排卵藥物，以降低不預期的嬰幼兒風險，同時避免干擾母乳製造與哺餵。

李日升建議，有添寶寶計畫的媽媽應與醫師充分討論，根據卵巢功能、泌乳激素、生活壓力等條件共同評估最合適的時機。試管嬰兒療程講求時機與狀態的平衡，若媽媽有哺乳需求，只要在醫師監測下確認身體條件許可，未必一定要急著停餵。重點是充分溝通，讓每位媽媽都能在理解與尊重中，找到最適合自己的節奏。