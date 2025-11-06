荷移交羅馬尼亞18架F-16 強化培訓助烏空防

記者廖子杰／綜合報導

荷蘭3日將目前正在羅馬尼亞部署、做為訓練用機的18架F-16戰機，正式移交羅軍使用，鞏固該國「歐洲F-16訓練中心」（EFTC）的培訓能量，助烏克蘭持續強化空防戰力，抵禦俄軍飛彈與無人機威脅。

軍聞網站「Army Recognition」報導，荷蘭國防部以象徵性1歐元（約新臺幣35元）代價，將已部署於羅國第86空軍基地（又稱費泰什蒂空軍基地）、即「歐洲F-16訓練中心」所在地的18架F-16訓練機，正式移交羅軍操作，藉此確保該設施培訓課程的連貫性與穩定性，持續助烏軍受訓飛官提升同型機操作能量和空防戰力，也象徵訓練模式將由先前的臨時部署任務，轉變為常設的多國聯合訓練體系。

「歐洲F-16訓練中心」由羅馬尼亞、荷蘭與美國洛克希德馬丁集團共同打造，於2023年11月正式啟用，利用荷蘭所提供的F-16，協助訓練羅軍和烏軍飛行員，進而增強北約整體防禦能量。

值得注意的是，荷蘭與羅馬尼亞5月簽署合作意向書，宣布繼「歐洲F-16訓練中心」後，將再度攜手美國和丹麥，於羅國境內打造全新F-16專屬後勤訓練中心。當時荷蘭防長布瑞克曼強調，隨著烏國空軍已將F-16投入戰備，「不僅精銳飛行員，訓練有素的後勤人員同樣不可或缺」，展現堅定挺烏立場。

移交F-16訓練機標誌「歐洲F-16訓練中心」成為常設聯合訓練設施。圖為去年7月首批完訓的羅國飛官。 （取自洛克希德馬丁集團「X」帳號）

荷蘭向羅馬尼亞移交18架F-16訓練機，維繫「歐洲F-16訓練中心」訓練能量。圖為編隊飛行的荷軍F-16。（取自荷蘭國防部網站）