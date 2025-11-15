荷經濟部長指安世事件是警訊 中國商務部批顛倒黑白

（中央社台北15日電）荷蘭經濟部長卡雷曼斯日前接受英媒訪問，指安世半導體事件是一個警訊，顯示依賴單一國家提供關鍵技術或原料的危險性。中國商務部批評卡雷曼斯的言論顛倒黑白，表示強烈不滿；又指中方已同意荷方派員赴中磋商，希望荷方帶著建設性方案而來。

英國衛報（The Guardian）13日刊登荷蘭經濟部長卡雷曼斯（Vincent Karremans）的訪問，談及安世半導體事件。

卡雷曼斯提到，希望安世半導體事件成為一個警訊，顯示依賴單一國家提供關鍵技術或原料的危險性；又指當安世的晶片恢復供應且「有信心供應會持續」時，荷蘭政府會採取所需的適當措施以解決事件。

中國商務部網站14日發布，商務部新聞發言人就卡雷曼斯對安世半導體問題的表態答記者問。

有記者問卡雷曼斯接受衛報訪問談及安世半導體問題，稱「即使事後來看，仍會作出同樣的決定」、「這給各國領導人都是一個警示」，商務部對此有何評論。

發言人表示，中方注意到卡雷曼斯近日接受媒體採訪的相關言論。中方對這種混淆是非、顛倒黑白、一意孤行的言論表示極度失望和強烈不滿。這場半導體供應鏈危機帶給全世界的深刻教訓是，不能強行用行政手段不當干預企業經營。

該發言人表示，中方一直本著負責任的態度，採取切實措施，對合規用於民用用途的相關出口予以豁免，盡最大努力恢復全球半導體產供鏈的暢通與穩定。短期看，在中方努力下，半導體產供鏈危機有所緩解。

該發言人表示，荷方置全球半導體產供鏈安全穩定於不顧，不僅沒有解決問題的實際行動，反而坐視安世（荷蘭）拒絕向中國企業提供晶圓、發律師函阻止中國代工廠對外供貨，導致不少車企仍面臨斷供風險，將一家企業的內部矛盾升級成全球範圍半導體產供鏈的系統性風險。

該發言人又指，中方的立場和態度是一貫的。中方已同意荷方派員到中國磋商，願與荷方一道，從維護全球半導體產供鏈安全穩定的大局出發，盡快解決當前危機。但要強調的是，希望荷方帶著建設性方案來，而不是做做樣子、舊調重彈；奔著解決問題來，而不是創造新的問題和矛盾。

該發言人表示，希望荷方切實展現與中方真誠合作的意願，盡快提出實質性、建設性解決問題的方案。

路透社此前報導，卡雷曼斯13日表示，荷蘭政府代表團下週將前往中國，就安世半導體爭議尋求解決方案。（編輯：陳鎧妤/廖文綺）1141115