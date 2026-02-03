荷莉貝瑞拿完奧斯卡影后⋯仍因「黑人女性身分」被導演拒絕

美國女星荷莉貝瑞（Halle Berry）曾以《擁抱豔陽天》榮獲奧斯卡最佳女主角的殊榮，成為影史首位獲得該獎項的黑人女性，但她近來受訪時坦承，自己曾建議另一位演員辛西亞艾利沃（Cynthia Erivo）不要太重視奧斯卡，「那座奧斯卡並沒有改變了我的職業生涯走向」。

荷莉貝瑞向《The Cut》雜誌表示：「得獎之後，我原以為會有一整輛載滿劇本的卡車停在我家門口，雖然我對獲獎感到無比自豪，但隔天早上醒來，我依舊是個黑人。」導演們依然會對她說：「如果我們讓黑人女性演這個角色，對整個故事意味著什麼？我是否也得找個黑人男性來演？那這就變成一部黑人電影了，這在海外市場賣不動。」

荷莉貝瑞曾以《擁抱豔陽天》榮獲奧斯卡最佳女主角。（圖／Getty）

所以荷莉貝瑞先前向曾以《魔法壞女巫》入圍奧斯卡影后的辛西亞艾利沃說，「你絕對配得上這個獎項，但我不知道它是否會改變你的生活，這不能成為你成就的唯一證明，對吧？」她理解奧斯卡獎並不能證明自己是最好的演員，「就像金酸莓獎也不能證明我是最糟糕的一樣。」

其實這已經不是荷莉貝瑞第一次表達對於她具有歷史性意義地獲得奧斯卡，對她個人職業生涯以及整個產業都缺乏影響力，並未替更多黑人女性在奧斯卡爭取更多機會。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／綜合報導