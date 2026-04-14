荷莫茲封鎖不是全攔！美軍公布航行規則 鎖定伊朗出重手

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國際中心／綜合報導

美軍為反制伊朗，宣布自台灣時間4月13日晚間10時起，針對進出波斯灣與阿曼灣伊朗港口的船隻實施港口封鎖。（圖／翻攝自美軍中央司令部 x平台）

為反制伊朗，美軍宣布自台灣時間4月13日晚上10時起實施港口封鎖。此次行動針對進出波斯灣與阿曼灣之伊朗港口的船隻，但未全面中斷荷莫茲海峽的過境航線。由於美伊和談破裂，此針對性封鎖措施已引發全球對能源與航運市場波動的高度關注。

根據《法新社》（Agence France-Presse）報導，美國中央司令部（United States Central Command）正式公開對伊朗港口實施封鎖的執行細節。軍方聲明指出，封鎖令於美東時間4月13日上午10時（台灣時間同日晚上10時）正式生效，範圍涵蓋波斯灣（Persian Gulf）與阿曼灣（Gulf of Oman）沿岸的所有伊朗港口，且對各國籍船隻皆一體適用。

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不過，此次行動並非全面截斷海上交通。美軍特別釐清，管制核心在於阻斷與伊朗港口直接接觸的航運作業，若船隻僅是取道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）前往非伊朗目的地，其既有航行權益不受影響，後續的航線指引將藉由航海通告即時發布更新。

作為封鎖令的配套準備，美國海軍已提早調派掃雷艦隊進駐該海域，致力維持主航道的安全與暢通。這項強硬軍事舉措的導火線，源於美國與伊朗日前在巴基斯坦（Pakistan）舉行的和平談判宣告破裂。雙方雖曾協議短暫停火至4月下旬，但在核子計畫及航道控制權等核心議題上無法取得共識，伊朗當局亦強硬表態，拒絕向外部壓力屈服以改變既有立場。

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