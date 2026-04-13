荷莫茲海峽危機引爆！川普下令封鎖「直指伊朗」 恐危及5月川習會

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荷莫茲海峽僵局未解，原定5月14日舉行的北京「川習會」恐因戰雲密布二度跳票。（翻攝《新華社》官網）

美國總統川普日前宣布對荷莫茲海峽（Hormuz）實施封鎖，嚴禁進出伊朗港口的航運往來。此舉不僅讓波斯灣煙硝味濃，更直接衝擊預計於5月14、15日在北京舉行的「川習會」。這場原本被視為穩定中美關係的峰會，如今因能源命脈受威脅，恐轉向成為全球兩大經濟體的新戰場。

川普軟硬兼施：與習近平「關係好」但對伊朗沒商量

根據外媒報導，川普在談及即將到來的訪中行程時，一方面釋出善意，宣稱自己與中國國家主席習近平擁有「非常好的關係」，並認為習近平也希望能結束與伊朗的衝突。

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然而，川普在對伊政策上卻毫無退讓。他重申，絕對不能允許過去 47年來「只會製造混亂」的一群人擁有核武器。這番言論展現了川普典型的外交手腕：一邊對北京開門，一邊對德黑蘭施加「極限壓力」，迫使中方在兩者之間表態。

能源命脈被掐！北京批封鎖「損害國際共同利益」

面對川普的封鎖令，北京的反應雖語氣謹慎，但立場極為強硬。中國外交部長王毅直言，封鎖荷莫茲海峽「不符合國際社會的共同利益」；外交部發言人郭家坤則呼籲各方應尊重「臨時停火協議」，透過政治與外交手段解決，避免敵對行動重燃。

對中國而言，荷莫茲海峽不僅是地理名詞，更是亞洲能源的「咽喉點」（Choke point）。任何該區域的軍事化行動，都會直接危及中國的能源安全、供應鏈穩定以及與海灣國家的貿易。北京目前的策略是避免在「伊中戰略盟友關係」與「中美峰會大局」之間被迫做出二選一的抉擇。

籌碼巨大！中國1/3液化天然氣依賴中東

為什麼中國如此緊張？根據數據顯示，這場危機背後的經濟代價驚人：

原油進口：2026 年前兩個月，中國每日進口原油約1,200萬桶，穩坐全球最大原油進口國，其中極高比例依賴波斯灣航道。

全球占比：戰前全球約1/5的石油與天然氣出口需經過荷莫茲海峽。

天然氣依賴：中國約1/3的液化天然氣（LNG）來自中東，其中光是「卡達」就佔了去年對華出貨量的四分之一。

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