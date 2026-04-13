荷莫茲海峽危機 或將重塑世界新秩序

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美國與伊朗達成停火兩周的協議，讓這場2月28日爆發的武裝衝突暫時畫下句點。但是，雙方在歷經21小時談判仍未達成協議後，美國總統川普12日轉發文章直言，若伊朗不退讓，川普手上的王牌便是海上封鎖。只是，伊朗支持的「抵抗之弧」並未潰敗，或許會讓這次的「荷莫茲海峽危機」成為重塑世界新秩序的起點。

美國與伊朗高層談判破局，川普急著寫文章施壓，看來又是一次臨陣退縮的TACO（Trump Always Chickens Out），若從宏觀看形勢發展，則川普未來行動的趨勢明顯。首先，以商業思維處理國際事務的川普總統，對這個已持續5個多星期的武裝衝突，後續指導是選擇「停損」而不是「加碼」。

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川普總統無法貫徹自身意志，影響將類似1956年的「蘇伊士運河危機」。當時的英國同樣因為無力再以自身意志推行外交政策，不得不退出主導國際政治的舞台。2026年這場或可稱為「荷莫茲海峽危機」的事件，無論談判結果與終局為何，美國在中東的影響力都無法回到從前。那麼誰將接替權力衰退後的美國？答案呼之欲出。

3月31日，兩起相關事件的發生或許是徵兆。一件是在西班牙強調「我們不參與或協助由這個單方面發動、違反國際法的戰爭」之後，義大利和法國也表態拒絕美軍利用該國基地執行伊朗作戰任務。另一件是巴基斯坦外長達爾訪問北京，與中國大陸外長王毅會晤後共同提出「中國和巴基斯坦關於恢復波斯灣和中東地區和平穩定的5點倡議」。

前者的意義，在於西班牙、義大利與法國都是「北大西洋公約組織」的重要成員國，他們公開拒絕配合美軍作戰，其他歐、亞盟邦也都沒有「幫忙」美國，意味著美國主導的世界舊秩序面臨挑戰。而作為美伊談判中間人的巴基斯坦找中國背書，提出「中東和平倡議」，則意味著由中國大陸主導的新秩序或將誕生。

2025年5月起自中國義烏，經新疆阿拉山口出境，途經哈薩克、土庫曼，抵達伊朗德黑蘭的「中伊鐵路」正式開通。這條全程約10399公里的鐵路，能將中國商品在15天內運抵德黑蘭。這讓伊朗能像「俄烏戰爭」中的烏克蘭一樣，只要戰線後方有條鐵路能持續獲得外部資源，以補充物資消耗，就有能力打持久消耗戰。4月3日，伊朗以「新型防空系統」擊落美國的F-15E，即證明伊朗的生產並未中斷。

這有兩層意義：第一是外界原本認為，伊朗武器彈藥被摧毀或庫存耗盡後將不得不停戰屈服，並非現實。第二是伊朗的戰時經濟，高度依賴中國生產的原物料與各式產品。伊朗對中國的依賴，是中國推動中東和平的籌碼。

如果不能真正解決伊朗的威脅，波灣國家將沒有未來。因此他們支持美國攻擊伊朗，希望能促使伊朗政權更迭。但如果美國做不到，他們就必須考慮與伊朗和解共生，並期望有另一股力量能制約伊朗。因此，美軍如果戰果輝煌，波灣國家就支持美國，但伊朗愈打愈勇，他們就會轉而期待中國。

4月1日《外交事務》即登載一篇由哥倫比亞大學全球能源政策中心高級研究員凱倫楊撰述的〈後美國時代的波斯灣？〉文章。作者認為這場衝突已讓波斯灣產油國重新思考「以石油換安全」的模式，無論最後如何收場，波斯灣國家都將加速轉型並尋找新的合作夥伴，其中中國被視為最具吸引力的選項。

因此，雖然終局如何還充滿不確定性，難以預知，但形勢使然，有較大機率，美國將退出中東。（作者為台灣國際戰略學會執行長）