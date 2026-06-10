荷莫茲海峽幾近癱瘓為何全球油市沒崩？專家指「幽靈運輸」幫忙

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中東戰事讓荷莫茲海峽的交通嚴重受影響，全球能源供應受衝擊，但國際油價卻未失控飆漲。外媒分析指出，「幽靈運輸」可能成為穩定油市的關鍵因素。

荷莫茲海峽。 （圖／路透社）

全球能源市場正面臨一項難解的現象。在荷莫茲海峽因戰爭導致正常航運幾近停擺之際，國際原油價格卻未出現外界預期的大幅震盪。根據摩根大通估算，這條重要能源航道目前可見的船運量，僅剩戰前約15%，但油市整體表現仍相對平穩。

美國有線電視新聞網（CNN）分析認為，最合理的解釋之一，可能是所謂的「幽靈運輸」或「秘密流量」。專家指出，部分油輪可能透過關閉船舶自動識別系統，在避開追蹤監測的情況下穿越荷莫茲海峽，成為維繫原油供應的重要隱形通道。

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摩根大通推估，今年5月最後兩週，這類未被完整掌握的原油運輸量約達每日210萬桶。雖然相較於戰前每日約1560萬桶經由荷莫茲海峽輸送的原油規模仍有差距，但在供應受限的情況下，已足以對市場發揮一定程度的緩衝效果。

摩根大通全球大宗商品策略主管卡涅娃表示，儘管海上封鎖持續，商業船舶流量也明顯減少，但令人意外的是，仍有相當數量的原油與石油產品持續通過這條關鍵航道。

油輪通過荷莫茲海峽。 （圖／路透社）

Piper Sandler全球能源經濟學家暨策略師史都華則估計，5月每日約有290萬桶原油成功離開荷莫茲海峽。其中約210萬桶，疑似由支付相關通行費用的船隻運送，另有約90萬桶屬於真正的「幽靈運輸」，即在關閉應答器後低調穿越海峽的油輪。

史都華坦言，這些秘密流量確實對市場發揮穩定作用，使此次能源危機帶來的衝擊程度，較原先預期來得輕微。Rapidan Energy Group創辦人麥克納利也持相似看法，認為即便荷莫茲海峽正常運量僅剩戰前的極低水準，若將這些隱性供應納入考量，實際情況可能沒有表面數據顯示得那麼嚴峻，若要促使各國釋出更多緊急儲備，並抑制消費需求，油價可能仍需進一步攀升，「你必須說服人們，而當價格變高時，要做到這件事會容易得多。」

然而，分析人士也強調，油市得以維持穩定並非全然仰賴幽靈運輸。Piper Sandler指出，目前每日約有450萬桶原油改由其他路徑離開波斯灣，其中大部分透過沙烏地阿拉伯連接紅海延布港的東西輸油管運輸。此外，中國大陸近期減少原油進口並動用既有庫存，也降低了全球市場的供應壓力。

卡涅娃進一步分析，全球需求疲弱的程度，可能比外界認知更深，而實際庫存規模也可能高於官方統計數據。她認為，當前每桶接近100美元的油價，並非意味著供應中斷影響有限，而是市場正透過高成本方式，逐步消化這場能源衝擊。

不過，也有石油業界人士對市場過度樂觀提出警訊。自戰事爆發以來，全球商業原油庫存已明顯下降，美國戰略石油儲備亦逐步逼近1980年代初期以來的低點。史都華預測，布蘭特原油7月與8月平均價格可能上看每桶130美元。若預測成真，美國汽油零售價格在今夏恐由目前每加侖約4.20美元，上漲至5美元以上。

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