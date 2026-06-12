荷莫茲海峽有望重啟！國際油價重挫5% 每桶跌破90美元

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財經中心／許展溢報導

國際油價12日盤中重挫5%。（示意圖／Pixabay）

美國總統川普表示，伊朗最高領袖已批准了與美國協議，其中一項為開放荷莫茲海峽，美方也將取消對伊朗港口的封鎖，外媒今（12日）最新報導指出，根據消息人士透露，美伊和平備忘錄有望在14日（週日）於日內瓦簽署，受市場樂觀看待中東戰爭談判，國際油價今盤中重挫5％。

根據《路透社》報導，目前目標是在週六前敲定最終版本，以便該協議能由美國副總統范斯與伊朗國會議長加利巴夫共同簽署，雖目前尚未正式確定地點，但日內瓦是最有可能的地方。

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這名消息人表示，協議草案將免除對伊朗石油的制裁、解凍其數十億美元的資金，並要求在包括黎巴嫩在內的所有戰線停止敵對行動，至於核武議題，則將留待日後談判再行討論。

受此消息影響，國際油價盤中重挫5％，截稿前，布蘭特原油下跌2.59美原或2.87%，每桶來到87.79元，西德州原油則下跌1.12美元或1.3%，每桶來到84.95元。

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