荷莫茲海峽航運受阻 俄外長：俄羅斯可填補中國能源缺口

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俄羅斯官媒今天(15日)報導，俄羅斯外交部長拉夫羅夫(Sergei Lavrov)表示，美國和以色列對伊朗的戰爭導致荷莫茲海峽航運受阻，但俄羅斯可以填補中國的能源缺口。

拉夫羅夫在北京舉行的記者會上，回應有關荷莫茲海峽遭封鎖的問題時表示，俄羅斯可以彌補中國和其他願意與我們合作國家出現的資源短缺。

俄羅斯官媒塔斯社(TASS)報導，拉夫羅夫也說，俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)將在今年上半年訪問中國。

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自莫斯科2022年入侵烏克蘭以來，俄羅斯和中國不斷強化了雙方密切的經濟與政治夥伴關係。

根據塔斯社與俄羅斯新聞社(Ria-Novosti)報導，拉夫羅夫從14日展開為期兩天的北京訪問，並在今天與中國國家主席習近平會面，他稱雙邊關係是「任何風暴都難以撼動」。

拉夫羅夫表示，兩國「在世界事務中扮演穩定角色」，並且「對不希望出現問題或動盪的全球大多數國家而言，這變得越來越重要」。

拉夫羅夫這次訪問正值習近平在北京接連與外國領袖會晤，其中包括越南國家主席蘇林(To Lam)和西班牙總理桑傑士(Pedro Sanchez)。(編輯：陳士廉)