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荷莫茲海峽遭封鎖 中東原油供應日減1100萬桶

商傳媒｜葉安庭／綜合外電報導

根據美國能源資訊署（U.S. Energy Information Administration）指出，由於荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）遭到封鎖，中東原油生產商已將原油產量削減超過每日 1100 萬桶，此舉已嚴重衝擊全球原油供應鏈。

荷莫茲海峽的封鎖與 2026 年持續的伊朗戰爭有關，涉及伊朗、美國及以色列三方。這條海峽在正常情況下，每日約有 2000 萬桶原油通過，其重要性不言而喻。目前的封鎖行動，被視為一項針對全球能源流動的高度升級策略。

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此次原油供應中斷對全球商業和能源運輸造成顯著影響，引發外界對原油供應穩定性及國際油價走勢的擔憂。市場活動顯示，參與者普遍認為此次封鎖事件，將成為短期內油市價格劇烈波動的關鍵指標，並預期油價可能進一步上漲。尤其，市場預測「原油價格將創歷史新高」的可能性已從 24 小時前的 16% 上升至 17.5%。

對台灣而言，由於能源高度仰賴進口，全球原油供應的吃緊與價格飆升，將間接推升台灣的能源成本，進而影響整體經濟。





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