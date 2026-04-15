荷莫茲遲遲不解封？華爾街大佬警告：全球衰退無可避免

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財經中心／林浩博報導

荷莫茲海峽陷入罕見「雙封鎖」狀態，華爾街大佬葛里芬出面警告，如海峽封閉狀態延長，全球經濟將不可避免地走入衰退。（圖／翻攝自NASA）

美國總統川普14日聲稱，與伊朗的戰爭已經結束，但荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的封鎖狀態反倒變本加厲。華爾街大亨、全美第二大避險基金「城堡投資」（Citadel）的執行長葛里芬（Ken Griffin）發出警告，如海峽持續處於關閉，全球經濟將無可避免地走向衰退。

荷莫茲海峽罕見雙封鎖 華爾街大佬示警「全球衰退」

荷莫茲海峽因為川普一聲令下，自13日起進入罕見的「雙封鎖」狀態，除了伊朗的控制之外，美軍也反過來圍堵伊朗港口船隻的出入。對此，葛里芬14日出席華府Semafor世界經濟會議時敲響警鐘：「我們假設海峽持續關閉6至12個月，世界最終將陷入衰退。 」

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葛里芬話說的斬釘截鐵，直言衰退將是「無法避免」，由於海峽封鎖造成石油長期斷供，世界終將轉向核能、風力、太陽能等替代能源。

全球前景因戰爭急轉直下 IMF憂「空前能源危機」

國際貨幣基金（IMF）同樣對衰退風險拉起紅旗。 IMF在14日發布報告，以戰爭「相對短暫」為前提，將2026年全球經濟成長率預測調整為3.1%，比1月的預估調低了0.2個百分點，全球通膨率達到4.4%。但假若戰爭拖長，在最惡劣的情境，天然氣與石油價格相比於1月恐飆高100至200%，而且直到2027年都會維持此超高價位，今年全球經濟成長率也將只剩2%，來到「經濟衰退的臨界值」。

回顧歷史紀錄，IMF指出，自1980年以來，全球衰退僅發生過4次。該機構首席經濟學家古林查斯（Pierre-Olivier Gourinchas）直指美伊戰爭的爆發，讓全球經濟前景突然黯淡，從原先優於預期的看好急轉直下，甚至可能引爆「空前規模的能源危機」。

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