荷蘭代表拜會侯友宜 強化長照、智慧醫療與文化交流合作
記者蔡琇惠／新北報導
荷蘭在台辦事處代表浦樂施（Bas Pulles）二十六日拜會新北市長侯友宜，雙方就長照服務、智慧醫療、文化交流及永續城市規劃等議題交換意見，盼進一步深化新北與荷蘭的夥伴關係。
侯友宜表示，新北市正快速邁入超高齡社會，六十五歲以上長者逾七十九萬人，佔全市人口近百分之二十，失智人口也高達五點八萬。市府自二０一七年推動「失智友善社區」，今年更成為全台首個達成「區區失智友善」的城市。市府團隊九月赴荷蘭霍格威村（The Hogeweyk）及飛利浦Best園區等參訪交流，從小家制照護、AI醫療影像、遠距監測到智慧設備等領域，深受其人本與科技並行的經驗啟發。
侯友宜強調，智慧醫療是新北因應高齡化的重要政策方向。新北擁有六千家資通訊企業與二千六百家健康醫療業者，具備完整的智慧健康產業鏈。未來市府將促成企業與荷蘭在AI醫療、遠距照護及醫療科技研發的跨國合作，並以「銀新未來城」作為智慧照護及高齡友善政策的示範場域，打造更完善且具前瞻性的高齡生活環境。
侯友宜提到，文化軟實力亦是城市競爭力的關鍵，市府目前正推動第二總圖籌建，並已參考阿姆斯特丹公共圖書館的理念，打造兼具永續設計與市民交流功能的文化地標。他進一步指出，鹿特丹拱廊市場與都市衝浪中心（City Surf）是展現創意與永續空間利用的典範，未來新北將在塭仔圳新市鎮等重大開發案中導入低碳建築、人本交通與公共藝術，形塑宜居與創新的城市風貌。
浦樂施代表於拜會中感謝秘書處先前邀請他與夫人參加坪林行旅，深度體驗當地茶文化。他表示，新北是一座非常值得多次造訪的城市，在高齡照護、智慧醫療及城市文化推動方面展現豐沛能量，並與荷蘭在政策思維與產業發展上高度契合，期待未來持續擴大合作層面，促進雙方共同進步。
