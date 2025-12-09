荷蘭協力波蘭防空 確維援烏後勤能量

記者潘紀加、施欣妤／綜合報導

荷蘭國防部長布瑞克曼表示，荷蘭本月1日開始肩負起在波蘭東部雅西恩卡（Jasionka）地區的北約防空任務，進駐部隊與「愛國者」、國家先進地對空飛彈系統（NASAMS）等防空系統，有助維繫北約東翼，並確保援烏關鍵的後勤能量安全。

《星條旗報》根據布瑞克曼聲明報導，駐紮雅西恩卡地區的荷蘭部隊約300人，配備愛國者、NASAMS等多種防空系統，自1日起，接替此前負責該處防空任務的德軍「愛國者」部隊；此次部署預計持續至明年6月，確保北約東翼領空安全外，也將提升荷軍應對相關威脅的能力。

此外，鑑於當地熱舒夫機場為北約援助烏克蘭的重要後勤樞紐，是俄軍空襲潛在目標，因此，該項由北約盟邦輪調部署的防空任務，也將確保軍援物資免於相關威脅，以維繫援烏能量。

2022年俄羅斯入侵烏克蘭後，美軍「愛國者」與防空部隊開始進駐波蘭東部，直到今年1月，北約盟軍空軍司令部（AIRCOM）接掌波蘭防空部隊指揮管制權，德國則自2月起接替美軍，擔負熱舒夫機場空防重任，鞏固歐洲防衛能量。

除了防範俄威脅，北約東翼的立陶宛9日宣布進入緊急狀態，將賦予軍警更多權限，因應近期來自白俄羅斯的走私氣球威脅。立國當局指控，白俄縱容走私者利用氣象氣球走私香菸，且多次造成首都維爾紐斯機場暫停運作，嚴重干擾航空交通。

荷軍1日接手波蘭東部的北約防空任務，將持續至明年6月。圖為該國先前部署於斯洛伐克的「愛國者」。（取自荷蘭國防部網站）