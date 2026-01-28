荷蘭各政黨達成協議 最年輕總理將領導罕見少數政府

荷蘭各政黨領導人27日表示，他們已同意組成一個罕見的少數政府。這個歐盟第五大經濟體在3個月前進行了一場扣人心弦的選舉。

去年10月贏得大選的中間派親歐盟政黨民六六黨(D66)，將與保守派基民黨(Christian Democrats)和右翼自民黨(VVD)組成聯合政府，此一聯盟在擁有150席的國會眾議院中將僅佔66席。

該聯盟在上議院參議院中也缺乏多數優勢，參議院有權否決眾議院通過的法案，因此聯合政府必須在反對黨中尋求對其政策的支持。

新政府將由民六六黨38歲的黨魁葉騰(Rob Jetten)領導，他將成為荷蘭史上最年輕的首相。法新社則報導，他也會是首位公開出櫃的同性戀首相。

國會各政黨議員將在未來幾天內被要求確認協議，預計30日將正式公佈該協議。

其他內閣職位將在未來數週內填補，預計新政府將在一個月內正式成立。