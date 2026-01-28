荷蘭各黨達協議 38歲葉騰將任史上最年輕總理

記者施欣妤／綜合報導

荷蘭各政黨27日宣布達成協議，同意組成少數政府，預計30日將正式對外公布。而一旦荷蘭確定組成罕見的少數政府，預料將由中間派「民六六黨」（D66）黨魁葉騰（Rob Jetten）出任總理，這也將使他以38歲年紀成為荷蘭史上最年輕總理。

荷蘭去年10月舉行大選，由中間派親歐盟政黨「民六六黨」取得最大勝利，歷經3個月磋商後，「民六六黨」決定與中右派「基督教民主黨」（CDA）、「自由民主黨」（VVD）結盟。由於這3個政黨在眾議院150席中僅占66席，將組成荷蘭罕見的少數政府。「民六六黨」黨魁葉騰有望出任最年輕總理，他27日表示，已準備好應對挑戰，「非常渴望立即展開工作」。

廣告 廣告

各黨預計未來幾天作出正式決定，並在30日公布組閣協議。荷蘭通常由多數執政聯盟組閣，但由於目前該國政治版圖破碎，使組成多數政府極度困難。新內閣除了在眾議院缺乏多數優勢外，在荷蘭參議院同樣缺乏多數優勢，意味其將需要反對黨的支持，才能有效推動施政與關鍵立法。

荷蘭3黨宣布達成組閣共識，「民六六黨」黨魁葉騰有望出任最年輕總理。（達志影像／歐新社）