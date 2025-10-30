荷蘭國會大選「民六六黨」領先 38歲葉騰有望成首位出櫃總理

荷蘭中間派政黨領袖，38歲的葉騰在支持者的歡呼下，走到造勢舞台中間。荷蘭提前舉行國會大選，投票在29日正式啟動。根據已經開出98%票結果顯示，葉騰所屬的民六六黨取得驚人成果，在眾議院的150席中，與極右派反移民政黨自由黨一樣都獲得26席，但荷蘭媒體預測民六六黨將取得領先，因此葉騰有望成為荷蘭史上最年輕且首位公開出櫃的總理，不過葉騰的性向在競選過程中，並沒有成為注目的焦點，因為荷蘭一向以保障LGBTQ而聞名。

荷蘭民六六黨領袖葉騰表示，「今日我們取得了民六六黨有史以來最好的成績，我們很有可能成為全國最大的政黨，數百萬的荷蘭民眾在今日選擇了積極的力量，讓我們能夠再次展望未來的政治。」

自由黨領袖的懷爾德斯，因為反伊斯蘭、反移民等保守立場而有「荷蘭川普」的稱號，儘管他的政黨目前與民六六黨勢均力敵，但已經比上次大選掉了11席。專家分析，主打民粹的領袖在野時，往往聲勢強大，可是一旦掌權支持度卻難以維持。

懷爾德斯表示，如果最後是中間派的民六六黨勝出，葉騰主導的內閣，很可能會將自由黨排除在外。

自由黨領袖懷爾德斯說道，「如果這種情況發生，他會面臨至少1個強大的反對黨，因為他說的每句話我們都不同意，而且我們還沒到那個地步，不是嗎？」

根據選前的民調，民六六黨在過去的1個月裡，在5個主要政黨中從第5名爬升到第1，除了一直傳遞正向能量與活力，希望荷蘭能擺脫負面政治的影響，也在競選期間承諾將解決住房短缺、投資教育和應對移民問題。

