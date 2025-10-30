荷蘭國會大選「民六六黨」領先 38歲葉騰有望成首位出櫃總理
荷蘭中間派政黨領袖，38歲的葉騰在支持者的歡呼下，走到造勢舞台中間。荷蘭提前舉行國會大選，投票在29日正式啟動。根據已經開出98%票結果顯示，葉騰所屬的民六六黨取得驚人成果，在眾議院的150席中，與極右派反移民政黨自由黨一樣都獲得26席，但荷蘭媒體預測民六六黨將取得領先，因此葉騰有望成為荷蘭史上最年輕且首位公開出櫃的總理，不過葉騰的性向在競選過程中，並沒有成為注目的焦點，因為荷蘭一向以保障LGBTQ而聞名。
荷蘭民六六黨領袖葉騰表示，「今日我們取得了民六六黨有史以來最好的成績，我們很有可能成為全國最大的政黨，數百萬的荷蘭民眾在今日選擇了積極的力量，讓我們能夠再次展望未來的政治。」
自由黨領袖的懷爾德斯，因為反伊斯蘭、反移民等保守立場而有「荷蘭川普」的稱號，儘管他的政黨目前與民六六黨勢均力敵，但已經比上次大選掉了11席。專家分析，主打民粹的領袖在野時，往往聲勢強大，可是一旦掌權支持度卻難以維持。
懷爾德斯表示，如果最後是中間派的民六六黨勝出，葉騰主導的內閣，很可能會將自由黨排除在外。
自由黨領袖懷爾德斯說道，「如果這種情況發生，他會面臨至少1個強大的反對黨，因為他說的每句話我們都不同意，而且我們還沒到那個地步，不是嗎？」
根據選前的民調，民六六黨在過去的1個月裡，在5個主要政黨中從第5名爬升到第1，除了一直傳遞正向能量與活力，希望荷蘭能擺脫負面政治的影響，也在競選期間承諾將解決住房短缺、投資教育和應對移民問題。
更多公視新聞網報導
荷蘭國會改選半年 極右政黨籌組聯合政府
荷蘭解密地圖傳藏納粹寶藏 逾1900萬美元吸引挖寶人湧現
荷蘭「水上紙屋」防水隔熱兼環保 老舊海港迎新風貌
其他人也在看
非洲豬瘟案例場2度清消仍有病毒 國防部出動化學兵
非洲豬瘟案例場2度清消仍有病毒 國防部出動化學兵EBC東森新聞 ・ 1 天前
超越「荷蘭川普」！38歲葉騰領軍勝選 有望成荷首位同志總理
38歲的荷蘭中間派政黨領袖葉騰（Rob Jetten），在其所屬政黨民六六黨（D66）於29日的國會選舉中表現強勁後，有望成為荷蘭史上最年輕且首位公開出櫃的總理。中天新聞網 ・ 1 天前
工黨民調跌到歷史最低! 只剩17% 斯塔默危險了 「這黨」飆升大贏10%
[Newtalk新聞] 據英國《每日電訊報》《獨立報》28 日報導，民調機構 YouGov 當天發佈的一項民調結果顯示，英國首相斯塔默領導的工黨支持率跌至歷史最低，僅獲 17% 的選民支持，明顯落後於英國改革黨。 英媒稱，這一結果對工黨構成沉重打擊，也引發了對斯塔默領導地位的進一步質疑。 民調資料顯示，只有 17% 的選民支持工黨，這與支持保守黨的選民比例相同，而英國改革黨的支持率繼續飆升，達到 27%。綠黨的支持率為 16%，是該黨歷次民調中最高的一次，自由民主黨緊隨其後，支持率為 15%。 《每日電訊報》指出，工黨當前的民調表現已低於上屆保守黨蘇納克政府任期中的最低紀錄（18%），顯示公眾對政府的不滿持續加深。 倫敦市中心反移民示威人數多達三百萬人。 圖：翻攝自 X 英媒分析稱，斯塔默政府近期連遭挫折——不僅在威爾士卡菲利選區的補選中慘敗，還因移民政策混亂而飽受批評。過去一周的兩起事件凸顯了斯塔默政府在移民問題上的混亂：一名被驅逐的非法移民在數天后重返英國，另一名性犯罪移民則被錯誤地從監獄釋放。 《獨立報》28 日在文章中強調，民調結果顯示工黨正面臨來自左右兩翼的雙重壓力。一方面，新頭殼 ・ 1 天前
荷蘭有望迎首位同志且最年輕總理 超越早前呼聲高的「荷版川普」
據BBC 29日報導，荷蘭提前舉行國會大選，截至目前已有超過9成的選票已經完成統計。帶領中間派「民六六黨」（D66）的葉騰（Rob Jetten）與極右派自由黨（PVV）領袖懷爾德斯（Geert Wilders）激烈纏鬥，雙方在150席國會中各拿下26席，形成勢均力敵的局面。然而，根據出口民調葉騰將獲得領先，懷爾德斯早前也已承認結果，表示並非他所期望，恐至少失去10個席次。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
川習會訊號 陸學者：美中關係企穩不會失控
（中央社記者廖文綺上海30日電）中國大陸學者信強今天說，川習會對美中關係起到「企穩」作用，表明協商可解決部分問題，美中關係不會走向失控局面。未來將繼續觀察美方是否落實談判成果，若雙方都有誠意推動關係改善，明年川普訪中機率高。中央社 ・ 23 小時前
習川會》地點確定！中國高官座駕、美國總統座車駛入釜山機場旁空軍基地
【楊日興／韓國釜山報導】習川會將在30日台灣時間10點舉辦，盛傳釜山金海機場旁空軍基地內的貴賓樓翼峰樓是會面地點。本報記者現場走訪，釜山機場旁空軍基地外從當地時間早上7點已有大批警察、特勤等維安人力，基地外也有不少警用巴士出動。中時財經即時 ・ 1 天前
李遠現勘嘉義市史蹟資料館災損（3） (圖)
文化部長李遠（圖）30日赴嘉義市視察了解史蹟資料館災損情形，並表示會持續協助嘉義文化發展。中央社 ・ 1 天前
荷蘭大選極右派領袖意外失勢 「只會反對不會治理」考驗歐洲民粹政黨
歐洲極右勢力日益壯大，不過在荷蘭週三（10/29）提前舉行的國會大選中，極右派領袖懷爾德斯（Geert Wilders）領導的自由黨卻意外失勢，中間派政黨「民六六黨」可望取得第一大黨地位。分析指出，歐洲國家那些在野時聲勢強大的民粹領袖，一旦真正掌權，支持度往往難以維持。太報 ・ 1 天前
（有影片）／田中馬拉松獲全球首例社會效益認證 小鎮跑出國際舞台
（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】2025台灣米倉田中馬拉松將於11月8日至9日登場，田中馬執行長鄭宗 […]觀傳媒 ・ 21 小時前
荷蘭選出新希望！中間派領先全場 38歲黨魁拚當最年輕總理
寰宇新聞網：https://globalnewstv.com.tw/ 荷蘭中間派政黨…中華日報 ・ 5 小時前
葉騰有望成荷蘭最年輕總理 中間路線面臨右派挑戰
（中央社記者吳柏緯布魯塞爾30日專電）荷蘭國會大選開票仍在進行，葉騰領導的民六六黨（D66）以些微幅度領先對手自由黨（PVV），他更被看好可望成為荷蘭史上最年輕的總理。然而極右派陣營依舊強大，葉騰即便出任總理，未來勢必仍受到牽制。中央社 ・ 17 小時前
謝龍介稱「賴第二選項」！背後盤算他全說了
[NOWnews今日新聞]2026台南市長選戰還沒正式登場，綠營初選卻已瀰漫濃厚火藥味，「憲妃大戰」與藍營形成三方角力局面，謝龍介日前拋出坊間說法，稱自己是「賴清德的第二選項」，引發陳亭妃不滿，痛批謝...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前
象徵性停火 川習會釋放5經貿訊號！
美國總統川普與中國國家主席習近平台灣時間30日在亞太經合會（APEC）領袖峰會前舉行會談，雙方未召開聯合記者會，也未發布聯合聲明。根據元大投顧報告，會談成果屬於「貿易持續停火安排」，在科技封鎖與戰略安全等議題上並無實質突破。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
李明璇參戰松山信義 自曝從政全因「辣個男人」值得被支持
國民黨發言人李明璇日前宣布參選2026年台北市松山、信義區議員，昨她透露自己從政契機與立法院長韓國瑜有深厚淵源。李明璇表示，當年只因為認為「韓國瑜是值得被支持的人」成為她人生的重大轉折點，李明璇希望能從「會幫忙的人」轉變為「能帶來改變的人」，為社會帶來實質改變。中天新聞網 ・ 11 小時前
謝龍介連劉世芳都認錯 醫直言：2026贏不了
[NOWnews今日新聞]立法院內政委員會29日邀請內政部、海委會等部會針對非洲豬瘟防疫進行專題報告，國民黨立委謝龍介質詢時，卻分不清楚海委會主委管碧玲與內政部長劉世芳，場面超尷尬。不過綠營則猛批謝龍...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
林佳龍挺林岱樺「不貪不取」！陳其邁說話了
[NOWnews今日新聞]民進黨立委林岱樺涉詐領助理費與加班費遭起訴，外交部長林佳龍29日卻突然表態力挺林岱樺，稱林岱樺有為有守、不貪不取，臉書遭灌爆，甚至被酸「是靠勢陳其邁在高雄市累積的陰德值太多，...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前
支持林岱樺選高雄市長！林佳龍力挺「不貪不取」 陳其邁發聲了
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導民進黨近期陸續拍板2026縣市長人選，其中高雄綠委賴瑞隆、林岱樺、許智傑、邱議瑩，將面臨「4搶1」提名大戰。正國會掌門人、外交部長林佳龍昨（29）日震撼表態，力挺同派系林岱樺，並為其宣傳造勢晚會，引發討論。對此，高雄市長陳其邁今（30）日回應，尊重初選機制，也尊重選對會布局與協調。林佳龍昨晚突然於臉書發文，表態支持林岱樺，並誇讚其「深耕基層，勤政愛民，有為有守，不貪不取」，獲得大高雄鄉親的愛戴與支持。因此，他邀請市民站出來為高雄加油，更幫忙宣傳林岱樺將於岡山舉行的造勢晚會。對此，陳其邁表示，尊重黨內民主制度，且幾位候選人表現很有風度，最近都提出非常好的政策。他也強調，幾位立委過去在立法院是好同事，皆認真爭取並支持高雄預算。陳其邁認為，初選過程當中，隨著選舉節奏難免有快、有慢，也有不同布局，中央選對會則會負責協調相關事項。因此他尊重初選機制，也尊重選對會的布局跟協調。原文出處：快新聞／支持林岱樺選高雄市長！林佳龍力挺「不貪不取」 陳其邁發聲了 更多民視新聞報導挺林岱樺參選高市長惹議 林佳龍：盼給她空間好好向支持者說明中國、北韓慘了？川普批准南韓造核動力潛艇 總統李在明談判成功行政院出手修法！故意殺人、兒虐致死判處無期或逾10年 不得假釋民視影音 ・ 1 天前
替林岱樺站台引炸鍋！王義川：不出席造勢
[NOWnews今日新聞]民進黨高雄市長初選白熱化，黨內派系正國會成員日前相繼宣傳民進黨立委林岱樺的造勢晚會，引起外界批評，「正國會」民進黨發言人卓冠廷今（31）日下午向民眾致歉，並收回他的表態，而綠...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前
堅持普丁非獨裁者 鄭麗文：他是一票一票選出來的
[Newtalk新聞] 國民黨新任主席鄭麗文日前接受接受《德國之聲》專訪，談及俄烏戰爭，鄭麗文稱，俄羅斯總統普丁「並不是獨裁者 」，而是民主選出來的領袖。鄭麗文今（31日）下午再重申，俄羅斯在蘇聯解體之後，很快就進行民主化的轉型，民主選舉已經行之多年。 《德國之聲》專訪期間，鄭麗文說道，她認為俄烏戰爭不應該爆發。就《德國之聲》記者談到：「歐洲人已經認清了，今天如果一個戰爭要爆發，當面對的是一個獨裁者的話，能夠決定的是這個獨裁者，而不是其他的民主政權。」鄭麗文則說：「普丁並不是獨裁者，他是民主選出來的領袖。」 《德國之聲》記者質疑說：「普丁不是獨裁者，你這是開啟了一個新的國際理論，你認為普丁…」。鄭麗文則重申，普丁是民主選舉產生。 面對引起於輿論爭議，甚至在接受《德國之聲》專訪期間，與記者辯論交鋒。鄭麗文下午回應，的確，這可能跟熟悉的媒體訪問非常不一樣，很特別也很有趣，但她去接受訪問前，黨內人士就提醒，這個媒體的記者的行事風格比較特殊一點。 鄭麗文接著說，不過，這沒有關係，不管大家的態度是什麼，對他們有什麼樣的成見或誤解，她都希望能有越來越多溝通對話的機會，讓更多的朋友更了解國民黨的主張新頭殼 ・ 4 小時前
謝龍介掛看板喊「光復台南」 民調揭南市長「藍綠差距」
台南市 / 綜合報導 台南市長初選熱，國民黨立委謝龍介今(31)日掛出和議員們的首波聯合看板喊話要光復台南，讓台南翻轉變得清新，同黨對手前立委陳以信表示祝福，提到選前各自努力選後會團結合作，至於民進黨兩位選手陳亭妃和林俊憲，依舊是討論度很高，最近民調拿藍綠來PK，分別以陳亭妃、林俊憲和謝龍介組合比較，結果陳亭妃、林俊憲都贏了謝龍介。國民黨立委謝龍介手握拳看起來朝氣滿滿，今日掛出和議員們的首波聯合看板喊話支持者，如果接到電話民調要唯一支持謝龍介，說自己很期待台南翻轉，立法委員(國)謝龍介說：「我們要光復台南市，台南市要清新，民進黨在這裡32年，讓我們大家一起，來讓台南市(改變)，替你打掃乾淨。」前立法委員(國)陳以信說：「(謝龍介掛看板)，表示祝福，選前各自努力，選後團結合作，國民黨一定可以吸引更多，台南中間選民的認同跟支持。」而同黨同志前立法委員陳以信，日前也表態要投入黨內初選，強調把餅做大，對於謝龍介掛看板表示祝福，藍營台南市長初選熱，民進黨有意角逐的立委陳亭妃、林俊憲，討論度也很高。有最新民調，陳亭妃對決謝龍介組合中，陳亭妃獲得52.6%支持，謝龍介24.9%，陳亭妃大勝超過27個百分點，至於林俊憲對決謝龍介的話，林俊憲42.3%，謝龍介37.2%，林俊憲略勝一點，立法委員(國)謝龍介說：「有一些是比較明顯的操作，我們也都給予尊重，整個民調顯示一個現象，就是台南不再是綠營的鐵板一塊。」立法委員(民)陳亭妃說：「相信民調都是參考，亭妃會繼續努力，而且亭妃已經蹲點37區，8年了，會爭取人民對我的認同度。」立法委員(民)林俊憲說：「大家就來競爭吧，我更歡迎跟龍介兄，台南市的藍圖規劃，我們可以來做比較。」針對最新民調，林俊憲以文字回應保持尊重，會繼續爭取市民認同，也和謝龍介下戰帖搶奪市長大位，有意者各自努力，和選民搏感情也拚吸睛，藍綠黨內初選誰過關出戰台南市大家都很關注。 原始連結華視影音 ・ 57 分鐘前