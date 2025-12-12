荷蘭在臺辦事處拜會海委會 深化海洋治理與永續合作關係

記者孫建屏／高雄報導

荷蘭在臺辦事處代表浦樂施等一行昨（11）日下午拜會海洋委員會，由副主任委員黃向文親自接見，雙方就臺荷長久以來的海事合作歷史、能源轉型、海洋空間規劃、海洋安全及污染防治等議題深入交流，期盼在海洋永續與藍色經濟領域持續深化合作。

黃向文表示，海委會在整合國內海洋產業、能源布局與海洋空間規劃中扮演關鍵角色，荷蘭在水域治理、離岸風電、氫能與碳捕存等領域具備先進經驗，雙方在綠色轉型上具有高度互補性，面對氣候變遷、能源轉型與海洋安全等跨境挑戰，彼此更應強化制度與技術交流，提升整體治理韌性。

浦樂施特別指出，海洋空間規劃是臺荷最具合作潛力的領域之一，隨著離岸風電快速擴張，海域空間有限的現實日益明顯，荷蘭正積極推動「多重利用」政策，以因應與漁業、生態保育、航運及國防等既有產業的空間競合，相關示範包括風場間的水產與海藻養殖、生態復育工程，以及與浮動式太陽能的整合，期望在同一海域同時兼顧能源、生態與產業需求，他並提及自然為本的解決方案與臺荷在沙洲發展上的交流，可作為未來合作方向。

此外，在討論海洋污染治理與海難應變議題上，荷方分享其高效海難打撈能量與國際污染防災案例，海委會表達希望與荷蘭共同推動海廢治理合作，共同為更潔淨、更健康的海洋而努力。

荷蘭在臺辦事處11日拜會海洋委員會，受到副主委黃向文及同仁的熱誠歡迎。（海委會提供）

黃向文（右）代表海委會致贈荷蘭在臺辦事處代表浦樂施（左）紀念品。（海委會提供）