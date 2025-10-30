荷蘭大選極右派領袖意外失勢 「只會反對不會治理」考驗歐洲民粹政黨
歐洲極右勢力日益壯大，不過在荷蘭週三（10/29）提前舉行的國會大選中，極右派領袖懷爾德斯（Geert Wilders）領導的自由黨卻意外失勢，中間派政黨「民六六黨」可望取得第一大黨地位。分析指出，歐洲國家那些在野時聲勢強大的民粹領袖，一旦真正掌權，支持度往往難以維持。
兩項出口民調顯示，由葉騰（Rob Jetten）領導的「民六六黨」（D66）預計可在國會150席中拿下27席；自由黨（PVV）可望取得25席，較2023年的37席大幅下滑。
中間偏右的自民黨（VVD）預計將贏得23席；左翼綠黨（GroenLinks）／勞工黨（PvdA）聯盟預計可取得20席。包括中左、中間與中右派的四大主流政黨若合作，可望在不納入自由黨的情況下組成穩定多數。
《華爾街日報》指出，懷爾德斯因未能兌現競選承諾，遭到選民懲罰。懷爾德斯是歐洲新一波極右浪潮中最知名、政治經驗最豐富的人物之一，但荷蘭多數主要政黨領袖都表示，不會與他合作組閣。
分析指出，荷蘭自由黨的選舉結果成為歐洲右翼民粹領袖的教訓：能在體制內妥協、與夥伴合作的領導人，例如義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni），才能在執政時維持影響力；無法有效治理者，則可能迅速被淘汰。
自由黨兩年勝選時，荷蘭成為西歐率先向右轉的國家之一。但懷爾德斯的執政聯盟不允許他出任總理，因此他在自由黨執政期間大多處於「旁觀攻擊」的角色，但他親自挑選的自由黨內閣卻在推動立法時屢屢受挫。
今年5月，懷爾德斯提出多項移民政策要求，包括關閉庇護中心、封鎖邊界以阻止尋求庇護者，並遣返數以萬計敘利亞人，包括已獲得臨時居留的移民。到了6月，他決定讓自由黨退出執政聯盟，因此國會須在本週重新選舉。選民顯然對此反感。
懷爾德斯在X平台發文表示：「選民已經做出決定。我們本希望結果不同，但我們立場堅定。我們依然是荷蘭第二大，甚至可能最大政黨。」
62歲的懷爾德斯因警告歐洲遭「伊斯蘭入侵」而成名。他曾呼籲禁止《古蘭經》、關閉清真寺，因安全威脅已在警方保護下生活20年。他長期將焦點放在移民議題，認為荷蘭民眾對大幅降低移民人數的訴求被忽視。他也公開支持美國總統川普（Donald Trump）。
在這次選戰中，懷爾德斯呼籲選民擴大對自由黨的支持，讓他能推動現任政府無法落實的強硬政策。不過自由黨仍面臨歐洲多國仍存在的「反極右」障礙，也就是其他政黨即使在選舉中輸給極右派，也會拒絕與極右派共組政權。
懷爾德斯2023年勝選，主因是他將反移民訴求與民眾對房屋不足、公共服務欠缺的不滿連結。然而，目前荷蘭的住房危機依然嚴峻，且預計今年的庇護申請將達到4萬件，與懷爾德斯承諾的「零庇護」相差甚遠。政府試圖退出部分歐盟庇護規範的計畫也毫無進展。
