荷蘭大選計票結束 中間派葉騰險勝極右對手

（中央社海牙3日綜合外電報導）荷蘭大選所有選票今天終於完成計票，中間派領袖葉騰（Rob Jetten）以2萬8455票的些微差距，險勝極右派國會議員懷爾德斯（Geert Wilders）。

法新社報導，負責計票與公布結果的荷蘭國家通訊社（ANP）先前已表示，懷爾德斯無法逆轉葉騰的領先優勢，葉騰因此已於10月31日自行宣布勝選。

最後一批計入的選票來自約8萬7000名荷蘭僑民，他們的郵寄選票在海牙（The Hague）進行統計。

一如預期，旅居海外的荷蘭人更傾向支持民六六黨（D66）黨魁葉騰，而非自由黨（PVV）黨魁懷爾德斯，兩人分別獲得1萬6049票和7451票，這使得現年38歲的葉騰取得無法撼動的領先地位。

荷蘭選舉委員會將於7日正式宣布選舉結果。

懷爾德斯指控葉騰在官方結果宣布前就聲稱勝選是傲慢的表現，並散播了有關投票違規情節的無根據指控。

選舉委員會也將於7日詳細說明選舉日當天是否存在任何問題。

這次選舉結果讓充滿個人魅力的葉騰有望成為荷蘭史上最年輕且首位公開出櫃的總理，但他首先必須面對組建聯合政府的艱鉅任務。（編譯：李佩珊）1141104