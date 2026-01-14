荷蘭安世半導體經營權正式開戰！歐洲管理層對決中國聞泰，全球車用晶片再現供應荒警訊

荷蘭晶片大廠安世半導體（Nexperia）經營權爭奪戰，14日在阿姆斯特丹法院正式開打。這場由歐洲管理層發動、對抗中資母公司聞泰科技（Wingtech）的法律戰，不僅將決定這家年營收超過20億美元（約新台幣631.4億元）的重要半導體企業未來命運，更再次引發全球車用晶片供應鏈，出現嚴重短缺的憂慮。

《路透》指出，14日召開的聽證會上，荷蘭當地法官將聽取歐洲高層提供的辯詞，再決定是否介入展開、針對公司內部全面的管理不善調查。這場爭端在去年（2025）9月達到高峰，當時荷蘭政府一度以「技術與智慧財產權恐流向中國」為由，強行介入奪取公司控制權，雖然很快就考量與北京之間的關係，以緩解雙邊僵局而撤回。但是此前例一開，公司內鬥迄今從未停止。

廣告 廣告

時間來到2025年10月，阿姆斯特丹企業法院以「管理不善」為由，暫停聞泰創辦人張學政的執行長職務，並剝奪聞泰對Nexperia股份的控制權。

供應鏈分崩離析

安世過往生產模式，一直採取「歐洲生產、中國封裝」。然而，隨著公司經營權爭議升級，Nexperia打從2025年10月開始，全面停止向中國工廠發送矽晶圓，不過荷蘭方面給出的理由是：中方欠款。

荷蘭政府9月30日宣布強制接管中資安世半導體公司，圖為安世半導體產品公關照

為了應對脫鉤、降低與中國的關聯性，安世正在著手拆分成兩家公司。荷蘭母公司計畫投入3億美元（約新台幣94.7億元），選定馬來西亞擴建封裝產能，供應非中國客戶；而原先位於中國廣東東莞的封裝廠，則已更名為「安世中國」（Nexperia China），試圖尋找中國國產晶圓替代品（如聞泰旗下的WingSkySemi廠）以維持運作。

核心爭論：利益衝突與美國黑名單風險

荷蘭法院此前明確指出，前執行長張學政在上海、擁有自己的晶圓廠，還將產品賣給Nexperia，此舉存在明顯的利益衝突。此外，歐洲管理層指控，聞泰科技遲遲不願調整公司現有結構，恐導致安世半導體被美國列入實體清單（黑名單），讓這家大廠陷入喪失所有西方客戶危機。

但聞泰科技完全不理會荷蘭管理層的提案，堅持主張前執行長張學政的計畫，才是真正符合公司利益，也符合在中國這個全球最大車用晶片市場的成長趨勢。

荷蘭知名安世半導體（Nexperia）的工程師正在檢查產品。（翻攝自官方粉專）

看在外人眼中，這場企業內戰如今已演變成美、荷、中三國的戰略博弈。曾在2024年創造3.31億美元（約新台幣104.5億元）利潤的安世，如今卻面臨分崩離析的命運，成為全球科技戰底下最顯著的受害企業之一，也讓過往與它有密切關係的汽車製造商，陷入晶片缺口困境，被迫對外尋找替代方案。

總部位於荷蘭奈梅亨的安世，公司成立於2017年，前身是恩智浦半導體（前身為飛利浦半導體）的一個部門，2016年被出售給由北京建廣資產管理有限公司和北京智路資產管理有限公司組成的中國金融財團，後在公司成立後，輾轉改由聞泰科技持有至今。

更多風傳媒報導

