荷蘭安世打中國安世! 總部劃清界線發聲：東莞能出貨 但無法保證品質

半導體製造商安世（Nexperia) 與中國工廠爆「管理權」爭議。 圖 : 翻攝自觀察者網

[Newtalk新聞] 荷蘭半導體公司安世（Nexperia）上（10）月與中國工廠之間的管理爭議持續升溫，目前安世企業聲明與其劃清界線，聲明強調中國廠自10月13日後生產的產品「無法保證真實性與品質標準」。

據《觀察者網》報導，隨著中美雙方日前就貿易議題達成協議，荷蘭政府態度出現轉變。荷蘭經濟事務大臣卡雷曼斯（Micky Adriaansens）昨（6）日表示，荷方已接獲中、美兩國通知，安世中國工廠的晶片出貨可望在未來幾日內恢復。他強調，這與中方向歐盟通報的內容一致，預計晶片將重新流向歐美及全球客戶。

廣告 廣告

安世半導體生產的晶片供應全球汽車工業。 圖 : 翻攝自安世官網

不過，安世荷蘭總部仍在同日發表聲明，與中國工廠「劃清界線」。公司聲稱，中國廠自 10 月 13 日後生產的產品「無法保證真實性與品質標準」，同時表示中國工廠已「脫離總部管理」，拒絕付款、私自使用公章並開設未授權帳戶。安世因此宣布自 10 月底起，暫停向東莞工廠供應晶圓。

母公司聞泰科技則強調，任何重啟出口的協議都必須包括恢復前執行長張學政職務的條件。聞泰指出，安世（中國）已與荷蘭總部「脫鉤」，目前庫存足以供應至2025年底，並正尋找新的晶圓供應來源。

據悉，安世全球晶片約七成需在中國進行封裝後再出口，剩餘三成分別在馬來西亞與菲律賓完成。而荷蘭政府此前介入中資企業內部管理，引發中方強烈不滿，中國商務部發言人何亞東昨日也再度表態，批評荷方「不當干預企業運作」，導致全球半導體產供鏈動盪。

安世半導體。 圖 : 達志影像/路透社

目前中方已批准相關出口豁免，協助安世中國恢復供貨，並呼籲荷蘭「以負責任態度」尋求建設性解決方案。

《大紀元》則引述安世聲明指出，除了中國工廠之外，其餘位於歐洲與東南亞的生產線運作正常，公司已採取替代供應方案以維持交付。安世強調，所有非中國廠生產的晶片均使用原裝晶圓與授權材料，完全符合法規與品質要求。

此次安世事件不僅重創中荷互信，也讓全球汽車業陷入新一輪晶片荒，其中便包括德國零件大廠采埃孚與歐摩威（Aumovio）在內的多家企業已向中國尋求出口豁免，以避免產線停擺。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

（影）150哈瑪斯被「封死」了? 以軍灌水泥封地道 歐洲同步升級反恐

那我也就不再含蓄了! 被美指責中全球最大碳排放 耿爽 : 美退巴黎協定 2次