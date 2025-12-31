荷蘭將禁止煙花爆竹 德國仍在爭論不休

（德國之聲中文網）根據荷蘭議會一項決議，煙花爆竹禁令將於2027年新年之際生效。

荷蘭的消防部門、醫院和警察擔心，這將是一個格外危險和艱難的夜晚。煙花銷量已經大幅增長。業內人士預計，與去年相比，銷量將增長約20%。

警方報告還顯示，未經許可的非法煙花進口有所增加。這些煙花威力巨大，警方稱堪比炸彈和手榴彈。

據荷蘭通訊社（ANP）報道，截至今年12月底，警方已查獲超過11.2萬公斤非法煙花爆竹。去年同期查獲量約為10.7萬公斤，而2023年同期查獲量約為7.9萬公斤。

在荷蘭，銷售和燃放大型煙花爆竹已被禁止多年。然而，私人可以在比利時和德國合法購買這些煙花爆竹，然後走私進入荷蘭。

因放煙花嚴重受傷的案例也在增加。據荷蘭手外科醫師協會統計，今年11月至12月中旬，因煙花爆竹爆炸受傷而不得不截肢的兒童和青少年人數是去年同期的兩倍多，共有10名青少年失去手臂、手或手指。2024年，這一數字為4人。

多年來，醫生、警察、地方政府和環保人士一直呼籲禁止煙花。但直到今年春天，荷蘭議會才形成多數支持。但由於行政方面的原因，禁令要到明年才能實施。議會仍需通過相關措施來實施監督並對煙花行業給予補償。

自2007年起，荷蘭將僅允許專業的焰火表演，但需要獲得許可。研究機構I&O Research最近的一項調查顯示，大多數荷蘭民眾（62%）支持這項禁令。

德國仍在爭論不休

在荷蘭的鄰國德國，關於是否應該禁放煙花的討論仍在繼續。

根據德國技術監督協會（TÜV）的一項最新調查，僅有不到五分之一（22%）的德國人計劃在新年之際燃放煙花。相比之下，四分之三（74%）的人不打算在跨年夜燃放煙花爆竹。TÜV 總經理約阿希姆·比勒（Joachim Bühler）強調，在跨年夜自己燃放鞭炮、小火箭或其他煙花的人“只是少數”。

另一項調查顯示，在跨年夜燃放煙花的主要是年輕人：18至29歲人群中有43%的人會燃放煙花，30至39歲人群中有39%。

與荷蘭情況類似，出於安全考慮，德國的醫生、警察、兒童權益和環保組織也呼籲全面禁放。尤其近年來跨年夜警察遭到爆竹襲擊的案件不斷增加。但負責治安的聯邦和各州內政部一直未能就禁止私人燃放煙花爆竹達成一致。

放煙花能否環保、傳統兩者兼顧？

近年來德國的煙花銷售量一路攀高。德國煙花工業協會（VPI）預計，與上年相比，2025年銷售額將增長10%至15%。2024年德國煙花銷售額達1.97億歐元，2023年為1.8億歐元。

根據德國的法律規定，原則上只有在跨年夜和元旦私人才可以放煙花爆竹，而且煙花只有在每年的12月29日至31日期間才可以銷售。

