荷蘭採購「天空突擊兵30」 強化空防能量
記者廖子杰／綜合報導
《國防新聞》網站報導，荷蘭12日簽署協議，向德國萊茵金屬公司採購數十套「天空突擊兵30」（Skyranger 30）防空系統，藉此強化荷軍空防能量，有效應對無人機等新興空中威脅。
根據荷蘭國防部新聞稿，該合約上看數億歐元（約新臺幣數十億元），項目包含「雙位數」數量的「天空突擊兵30」系統、戰術級控制節點和用於固定部署的吊臂式運輸平臺，以及訓練、維修與後勤支援項目。未來「天空突擊兵30」將與德製裝甲戰鬥支援車（ACSV）整合，組成機動防空砲車，也將定點部署，用以補足現役短、中程防空系統的火力缺口，提升地面部隊、軍事基地和鹿特丹港等關鍵基礎設施的反無人機能力。
萊茵金屬表示，其瑞士分公司將建造前3輛原型車，後續產製工作則在荷蘭埃德的工廠進行。首批預計2028年底前交付，並可望在2029年底前全數交付完成。
「天空突擊兵」系列是萊茵金屬開發的新世代短程防空系統，依照配備的機砲口徑，分為「天空突擊兵30」和「天空突擊兵35」等版本；其整合S波段主動電子掃描陣列（AESA）雷達、感測器、程控式彈藥與短程防空（SHORAD）飛彈等，能有效防禦低空目標、無人機、巡弋飛彈等威脅。
該系統已獲德國、奧地利、匈牙利與丹麥循「歐洲天空之盾」倡議採購，日後將成為歐洲整體綜合空防能量的基石，為地面部隊提供保護傘。
荷蘭斥資採購「天空突擊兵30」防空系統，增強反無人機能量。圖為與ACSV整合的「天空突擊兵30」防空砲車。（取自荷蘭國防部網站）
