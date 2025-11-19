荷蘭政府中止干涉安世半導體 中國大陸籲提建設性解決方案

荷蘭經濟大臣卡雷曼斯發布聲明，證實荷蘭政府決定採取建設性措施中止對安世半導體的干預。

荷蘭經濟大臣卡雷曼斯19日在社群平台X上發布聲明，證實荷蘭政府決定採取建設性措施中止對安世半導體的干預。他透露過去幾天荷蘭與陸方進行建設性會談，強調荷蘭方面的舉措旨在「展現善意」。中國大陸商務部回應，希望荷方繼續展現與陸方真誠合作的意願，真正提出建設性解決問題的方案。

中國大陸商務部新聞發言人19日就安世半導體相關問題發布「答記者問」。有記者詢問有關安世半導體問題，大陸和荷蘭之間近期的磋商情況如何？發言人提到，11月18日和19日，陸荷雙方政府部門在北京就安世半導體問題舉行了兩輪面對面磋商。

發言人指出，在磋商中，陸方再次強調，造成當前全球半導體產供鏈混亂的源頭和責任在荷方，敦促荷方切實採取實際行動，迅速且有效推動安世半導體問題早日解決，恢復全球半導體產供鏈的安全與穩定。荷方主動提出，暫停荷經濟大臣根據《貨物可用性法案》簽發的行政令。

發言人續指，陸方對荷方主動暫停行政令表示歡迎，認為這是向妥善解決問題的正確方向邁出的第一步，但距離解決全球半導體產供鏈動盪和混亂的根源「撤銷行政命令」還有差距。同時，在荷經濟部推動下的企業法庭剝奪聞泰科技對荷蘭安世控制權的錯誤裁決，仍是阻礙問題解決的關鍵所在。

發言人說，雙方同意應取消行政干預，支持和推動企業通過協商依法解決內部糾紛，既保護投資者的合法權益，也為恢復全球半導體產供鏈安全與穩定創造更有利的條件。陸方希望荷方繼續展現與陸方真誠合作的意願，真正提出建設性解決問題的方案。