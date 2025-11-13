荷蘭政府代表團下週赴北京 尋求解決安世半導體爭議

（中央社阿姆斯特丹13日綜合外電報導）荷蘭經濟部長卡雷曼斯（Vincent Karremans）今天表示，荷蘭政府代表團「下週」將前往中國，就晶片製造商安世半導體（Nexperia）爭議尋求解決方案。

路透社報導，卡雷曼斯在聲明中表示：「部裡一個高階官員代表團將前往北京，持續努力尋求雙方都能接受的解決方案。」

卡雷曼斯表示，他對中國放寬安世半導體出口限制的舉措表示歡迎，但仍在密切關注情勢，以確認「安世半導體在中國的生產設施何時能全面恢復出口」。

安世半導體是中國聞泰科技（Wingtech）擁有的荷蘭公司，主要生產汽車及其他電子產品用晶片。今年9月底，荷蘭政府因憂心技術轉移問題，接管該公司控制權，引發地緣政治與企業對峙。

中國方面隨後對安世半導體在中國生產的產品實施出口管制，衝擊汽車產業供應鏈。

目前，荷蘭政府對安世半導體的重大決策擁有否決權。北京則敦促荷蘭的盟友對海牙當局施壓，要求其讓步。

在另一起案件中，荷蘭法院以涉嫌管理不當為由，暫停前安世半導體執行長，同時也是聞泰科技創辦人的職務。（編譯：劉淑琴）1141113