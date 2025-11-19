荷蘭政府叫停接管！安世半導體爭端迎轉機

（德國之聲中文網）荷蘭政府11月19日表示，在與中國就芯片短缺問題進行了建設性的對話後，決定暫停對芯片制造商安世半導體（Nexperia）的干預。這意味著中方所有者將重新獲得公司的控制權。

荷蘭經濟事務大臣文森特·卡雷曼斯（Vincent Karremans）在一份聲明中表示，鑑於近期的事態發展，在和歐盟以及國際伙伴磋商後，他認為現在是暫停接管的“合適時機”。

這份也發布在社媒X（前推特）上的聲明說：“在過去幾天，我們與中國當局進行了富有建設性的會晤。對於中國當局采取的確保歐洲以及世界其他地區芯片供應的措施，我們表示贊賞。我們將其看作是善意之舉。我們將在下個階段繼續於中國當局進行建設性對話。”

安世半導體爭端

這場圍繞著安世半導體的爭端導致汽車制造商所需的芯片面臨短缺。

荷蘭政府於9月30日接管了安世半導體，稱此舉是為了避免該公司前首席執行官“將資產、資金和知識技術不當轉移至外國實體的行為”。

安世半導體在荷蘭生產大量芯片。但這些歐洲生產的芯片中，有70%在中國進行封裝。

北京方面於10月4日停止了安世半導體成品的出口，但此後放松了這一限制。

這場圍繞著安世半導體的爭端導致芯片短缺，進而威脅到汽車供應鏈，造成生產放緩甚至停工。安世半導體是汽車行業所需芯片的主要供應商。

荷蘭經濟代表團訪華前夕，中方明確表態

中國商務部新聞發言人上周五（11月14日）在一則“答記者問”中，詳述了荷蘭政府的“不當干預”。聲明說：“荷方強行不當干預，並托管一個100%控股的私營企業99%的股份，這種違背契約精神、不明智沖動的行徑一石激起千層浪，才是造成全球半導體產供鏈動蕩和混亂的惡源。”

此前，荷蘭經濟事務大臣卡雷曼斯在接受英國《衛報》采訪時表示，他對荷蘭9月30日決定接管安世半導體一事“毫不後悔”。中方上周五的聲明對於卡雷曼斯此言表示“極度失望和強烈不滿”，當時正值荷蘭經濟部高級官員代表團訪華前夕。針對荷蘭經濟代表團這次訪華磋商，目前沒有更多消息傳出。

作者: 德聞