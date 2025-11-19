荷蘭暫停介入安世半導體 稱與中方磋商具建設性

荷蘭政府今天(19日)表示，因近期與中方展開的磋商「具建設性」，決定暫停介入晶片製造商安世半導體(Nexperia)。先前荷中因安世問題爆發的爭議，已使汽車製造業所需的關鍵晶片出現短缺。

荷蘭政府在今年9月30日接管安世半導體控制權，指出此舉旨在防止該公司前執行長將業務外移至中國。北京方面則於10月4日暫停安世半導體在中國工廠生產的成品出口，不過此後已部分放寬相關限制。

荷蘭經濟部長卡雷曼斯(Vincent Karremans)今天表示，暫停政府干預代表向中方釋出善意，並強調荷中雙方將持續溝通。

卡雷曼斯在聲明中指出：「我們對中方為確保晶片能供應至歐洲及全球市場而採取的措施抱持正面態度。」

安世半導體是汽車產業重要的基礎晶片供應商。荷中之間的爭端一度造成安世產品供應中斷，衝擊汽車製造供應鏈，部分車廠甚至因此減產或暫停生產。(編輯：沈鎮江)