荷蘭暫停接管安世半導體 與中國持續磋商

（中央社阿姆斯特丹19日綜合外電報導）荷蘭政府今天表示，因與中國就晶片製造商安世半導體（Nexperia）的爭端磋商取得「建設性進展」，決定暫停接管安世半導體；這場爭端已造成汽車業所需的晶片短缺。

路透社報導，荷蘭政府9月30日宣布接管安世半導體，稱此舉是為了防止該公司前執行長將其營運移至中國。北京當局則於10月4日出手反擊，宣布暫停安世半導體晶片出口。

荷蘭經濟部長卡雷曼斯（Vincent Karremans）今天表示，政府暫停接管是釋出善意，並強調雙方談判仍將繼續。他在聲明中說：「我們對中方已採取確保晶片供應至歐洲及全球的措施予以正面肯定。」

安世半導體是汽車晶片的重要供應商，荷中爭端造成安世晶片短缺，對汽車供應鏈造成衝擊，導致部分車廠放緩甚至暫停生產。（編譯：劉淑琴）1141119