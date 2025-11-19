荷蘭暫停接管車用晶片大廠安世半導體 中方表示歡迎

荷蘭車用電子晶片大廠安世半導體，在德國漢堡產線的晶圓。路透社



車用電子晶片大廠安世半導體（Nexperia）遭荷蘭政府接管，導致中國報復停止出貨的問題，週三（19日）有新進展。荷蘭政府宣布暫停接管，中國商務部表示歡迎。安世半導體表示，恢復正常供貨需要中國安世的配合。

週三晚間，中國商務部發出新聞稿說：「11月18日和19日，中荷雙方政府部門在北京就安世半導體問題舉行了兩輪面對面磋商。在磋商中……荷方主動提出，暫停荷經濟大臣根據《貨物可用性法案》簽發的行政令。」

聲明中接著說：「中方對荷方主動暫停行政令表示歡迎，認為這是向妥善解決問題的正確方向邁出的第一步，但距離解決全球半導體產供鏈動蕩和混亂的根源『撤銷行政令』還有差距。同時，在荷經濟部推動下的企業法庭剝奪聞泰科技對荷蘭安世控制權的錯誤裁決，仍是阻礙問題解決的關鍵所在，希望荷方繼續展現與中方真誠合作的意願，真正提出建設性解決問題的方案。」

由於憂慮買下安世半導體的中國聞泰科技控制人張學政正在「掏空」安世半導體的歐洲產能以及技術，荷蘭政府9月30日介入接管，解除張學政的執行長職務。負責安世半導體晶片封裝的中國安世半導體從10月初開始停止出貨，引發歐洲汽車零件廠以及車廠的供應鏈動盪。

總部位於荷蘭的安世半導體，大多數的晶片都是在德國漢堡的工廠生產，但是生產出的晶圓要送到中國進行封裝，才能成為最終出貨的晶片。安世半導體說，中國安世目前手上應該有「數個月」存量的晶圓可以封裝出貨，完全恢復正常供貨需要中國安世的合作。

荷蘭經濟部長卡雷曼斯（Vincent Karremans）週三表示，暫停政府接管是「釋出善意」。

受此波車用晶片衝擊最大的產業核心在德國。德國經濟部週三表示，歡迎荷蘭與中國的行動，不過「就我們所知，荷蘭與中國的磋商談判還在進行中，尚未完成。我們當然非常希望能夠達成政治上的協議。」

