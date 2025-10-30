荷蘭有望迎首位同志且最年輕總理 超越早前呼聲高的「荷版川普」

記者蒲世芸／綜合報導

據BBC 29日報導，荷蘭提前舉行國會大選，截至目前已有超過9成的選票已經完成統計。帶領中間派「民六六黨」（D66）的葉騰（Rob Jetten）與極右派自由黨（PVV）領袖懷爾德斯（Geert Wilders）激烈纏鬥，雙方在150席國會中各拿下26席，形成勢均力敵的局面。

然而，根據出口民調葉騰將獲得領先，懷爾德斯先前也已承認結果，表示並非他所期望，恐至少失去10個席次。

葉騰有望成荷蘭史上最年輕總理。（圖／翻攝自IG @jettenrob）

荷蘭採取比例代表制，沒有單一政黨能贏得多數。荷蘭國會下議院共有150席，組成執政聯盟需76席；加上荷蘭又以多黨制聞名，因此至少需要4個政黨攜手合作，然而組閣談判過程通常艱難且冗長。

葉騰有望成最年輕總理

葉騰所屬的中間自由派政黨D66原本在選前民調中僅有12席支持，如今卻一舉翻盤，締造該黨史上最佳表現；他也有望成為荷蘭史上最年輕、同時是首位公開出櫃的總理。

葉騰對支持者表示：「我們做到了！這是D66有史以來最好的結果。」他強調，自己不僅代表投票給D66的選民，也對所有荷蘭人負有責任，「我們要讓人民再次相信政治，讓荷蘭再次往前走。」

38歲的葉騰以積極、樂觀的形象掀起「是的，我們能做到」（Yes, we can）旋風，從原本被批評老是談氣候問題的「嘮叨的氣候部長」，蛻變成為傳遞希望訊息的政治新星。他不僅在多場電視辯論中表現亮眼，還參加了熱門益智節目《最聰明的人》，拉近與年輕選民的距離。

移民政策與住房短缺成主要議題

這場大選以移民政策與住房短缺為主要議題。荷蘭目前面臨約40萬戶的住房缺口，葉騰提出興建10座新城市、每年新增10萬戶住宅的政策，並規劃每年投入20億歐元（約新台幣715億元）改善居住危機。他主張削減繁瑣法規，將大型建築與農地重新劃為住宅用地，以解決房價高漲問題。

在移民議題上，他提出讓庇護申請從歐盟境外遞交的方案，強調應「妥善接納真正逃離戰爭與暴力的人，讓他們學習語言、融入社會，同時將體制中的害群之馬驅逐出境」。

懷爾德斯在作風上被認為就像是荷版川普，圖為其與美國總統川普合照。（圖／翻攝自Geert Wilders臉書）

葉騰在競選期間批評懷爾德斯「綁架荷蘭的國家認同」，並抨擊他僅在針對穆斯林議題時，才會談女性與同志權益。葉騰在社群平台上以「一起讓正面力量勝利」為口號，呼籲選民拒絕分化與恐懼。

懷爾德斯被稱「荷版川普」

儘管早前懷爾德斯在整個選戰期間長期領先，但所有主流政黨都已表態，不會與被稱為「荷版川普」的懷爾德斯合作組閣，因為他所屬的自由黨曾導致上屆聯合政府垮台，引發政治混亂。懷爾德斯也坦言「自己不太可能組成政府」，但仍強調這是自由黨的「第二佳的成績」，並喊話支持者：「在我還沒80歲之前，別想擺脫我。」

除了D66與自由黨（PVV），中右翼自民黨（VVD）及由前歐洲聯盟執行委員堤孟思（Frans Timmermans）帶領的左翼綠黨暨工黨（GroenLinks-PvdA）也表現不俗，分別預估拿下22席與20多席。保守派基民黨（CDA）則憑藉復甦勢頭取得約18席，成為潛在的聯合政府夥伴。

葉騰表示，希望打造一個「穩定且具抱負」的廣泛聯合政府，並點名中右翼自民黨（VVD）、左翼綠黨暨工黨（GroenLinks-PvdA）以及保守派基民黨（CDA）都是可能的合作對象。

「這是一場充滿希望的選戰，荷蘭人想要一位能團結國家的總理。」一名D66支持者說。另外，葉騰在私生活上也受到矚目，他與阿根廷曲棍球國手基南（Nicolas Keenan）兩人預計明年8月結婚。

