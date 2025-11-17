荷蘭每年12月5日也過耶誕節 傳統「聖尼古拉」引種族爭議

荷蘭海牙的耶誕熱身活動已經開跑，不是比人家早，而是荷蘭耶誕節有兩檔，因為耶老有兩位。

據傳全球耶老原型來自四世紀希臘主教聖尼古拉，之後英美國家在口誤和新教等推波助瀾下，耶老叫做「Santa Claus」，在12月25日慶祝耶誕節，但荷蘭等少部分地區，傳統上認定聖尼古拉才是真正的耶老，19世紀又加入助理黑彼得，在每年12月5日協助發放禮物給小朋友。

荷蘭民眾說道，「今天是為了孩子們，這就是全部的重點，我們有一項傳統，叫Sinterklaas的耶老，會和他的夥伴一起帶禮物給孩子。」

荷蘭版的耶老不坐馴鹿雪橇而是騎白馬，而他身旁穿著肖似摩爾人的小助手，被認為暗藏當年荷蘭蓄奴的黑歷史，最近20多年來，種族歧視爭議不斷。

荷蘭民眾表示，「這非關種族歧視，而是為了讓孩子開心，我真不在乎他們是紫色、綠色或任何顏色，只要我們聚焦孩子身上，而不是那些把事情鬧大的大人。」

雖然有人堅持捍衛傳統，但7成5的荷蘭人同意不應墨守成規，畢竟連聯合國都公開指名涉及種族歧視而應廢止。

荷蘭民眾指出，「傳統並不是一成不變的，而是一直在變動，一直在改變，就算是傳統也沒有理由要冒犯人，或只為了堅持某些做法而讓他人觀感不好。」

荷蘭當局在2020年禁止黑彼得塗黑臉，同時另創煙燻妝的煙囪彼得來翻轉傳統。

荷蘭民眾表示，「我覺得這樣比較好，這是屬於孩子的節日，本來就應該如此，焦點應該在孩子身上而不是顏色。」

煙囪彼得橫空出世，不但白人小孩能放心把臉塗黑，荷蘭童書還把兩位耶誕老人設定為堂兄弟，一位住西班牙、一位在北極圈，讓小朋友12月能拿兩次禮物、快樂加倍。

