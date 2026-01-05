荷蘭法院：1/14聽審安世半導體控制權案

（中央社阿姆斯特丹5日綜合外電報導）荷蘭法院發言人今天說，法院將於1月14日舉行聽審會，討論是否應正式調查晶片製造商安世半導體（Nexperia）涉嫌管理不善。

路透社報導，這場聽審會將首次公開審理這起爭議，安世半導體是汽車晶片的重要供應商，這項爭議造成安世晶片短缺，對汽車供應鏈造成衝擊，導致部分車廠放緩甚至暫停生產。

荷蘭在2025年9月接管聞泰科技的荷蘭子公司安世半導體，稱此舉用來阻止聞泰創始人張學政將公司機密和生產轉移到中國。北京隨即採取報復措施，禁止出口安世半導體中國工廠製造的晶片，這些晶片大部分在中國封裝。

荷蘭阿姆斯特丹企業法庭於2025年10月初作出初步裁定，暫停安世半導體中國籍執行長張學政職務，並將其中國母公司聞泰科技所持股份轉交給1名荷蘭律師。

儘管荷蘭政府11月16日宣布暫停接管安世半導體，但張學政在安世的職務仍未恢復、聞泰所持99%股權仍被荷蘭法院託管。安世荷蘭總部迄今未恢復供應晶圓給中國工廠，並在其他國家尋求晶片封裝工廠；安世中國也在國內尋求晶圓供應，雙方鬧分家未見緩解。

荷蘭法院發言人表示，法院將於聽審會後擇期作出裁決。

安世半導體表示，將主張法院應維持先前的決定。

安世半導體說：「公司的立場是，確實有充分理由質疑公司的經營狀況，因此必須展開調查。」（編譯：林沂鋒）1150105