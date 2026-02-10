荷蘭競速滑冰女將冬奧「創紀錄」奪金，性感影像又被網友瘋傳。圖／翻自mankatofreepress.com

荷蘭競速滑冰女將、27歲萊爾丹（Jutta Leerdam），在本月9日米蘭冬季奧運1000公尺競速滑冰項目中奪金，引發網友熱議，甚至過往她的性感影像，再次被網友瘋傳。

1000公尺競速滑冰項目，可以說是荷蘭隊「自己人打自己人」，萊爾丹以1分12.31秒的成績，創下冬奧紀錄，也奪下金牌。拿下銀牌的也是來自荷蘭的女將蔻克（Femke Kok），以1分12.59秒成績排名第2，銅牌則由日本選手高木美帆以1分13.95秒的成績拿下。

萊爾丹奪金後，喜極而泣，哭到連眼妝都花了。除此之外，萊爾丹過往的性感影像，也再度引發網友討論，尤其萊爾丹在賽後，都會拉下外套拉鍊，讓她的胸前好身材一覽無遺。另外還有過去萊爾丹在場上不慎滑倒，導致滑冰運動褲破掉、不慎露出春光的漏網鏡頭。

過去跌倒的漏網鏡頭又被挖出。圖／翻自@nexta_tv

萊爾丹在1998年12月30日出生，她在11歲時開始玩冰球，青少年時期轉戰競速滑冰。萊爾丹曾在2022年北京冬奧1000公尺獲得銀牌，並於2022年世界短距離賽中奪得500公尺與1000公尺世界冠軍，並兩度奪得世界單項距離冠軍。她的未婚夫是美國YouTuber兼拳擊手保羅（Jake Paul），而萊爾丹的行事作風也被認為是相當特立獨行，她不太參加公開記者會，但她積極與粉絲在網上互動，她的IG上有超過500萬粉絲，所以她不只是個運動員，也是個網紅。



