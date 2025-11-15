荷蘭經濟部長：安世事件示警依賴單一國家危險性

（中央社台北15日電）荷蘭政府代表團將赴中國商討安世半導體事件前，荷蘭經濟部長卡雷曼斯接受英媒訪問，指事件是一個警訊，顯示依賴單一國家提供關鍵技術或原料的危險性；如果安世持續恢復供應晶片，荷蘭會採取適當措施解決事件。

英國衛報（The Guardian）13日刊登荷蘭經濟部長卡雷曼斯（Vincent Karremans）的訪問，談及安世半導體事件始末。

報導表示，安世半導體的爭端始於今年9月30日，荷蘭接管了安世的監管權，指該公司對「歐洲經濟安全」構成威脅。在這行動前2天，荷蘭政府最高層決定援引一項從未動用過的冷戰時期法律來處理此事，並經過詳細法律審查。

報導表示，當美國政府於2023年通知荷方，正考慮將安世半導體的母公司聞泰科技列入對國家安全構成威脅的相關名單後，安世半導體對美國出口的問題受關注。

卡雷曼斯表示，這個限制非常大，荷方之後與聞泰科技創辦人張學政商討，確保安世半導體的獨立性，包括要求設立獨立監事會，及要求張學政不再同時擔任執行長和人力資源主管。

卡雷曼斯表示，2024年夏天他與張學政討論事件，當時張學政表示非常贊成，並指已有一連串將採取的措施，及會與美方說明安世半導體是一家荷蘭公司。

但今年9月事情出現戲劇性轉變。

卡雷曼斯表示，有人到他辦公室向他表示，張學政正轉移安世半導體的智慧財產權、解僱員工，及正考慮將生產線從德國漢堡轉移到中國。卡雷曼斯拒絕透露提供情報的人是誰，但指有實證證明安世生產線轉移的情況正發生。

卡雷曼斯表示，如果聞泰科技將安世的半導體晶圓生產轉移回中國，「歐洲與中國之間相互依賴的關係將會轉變為完全依賴的關係。這對歐洲是很危險的。」

卡雷曼斯又表示，當荷蘭控制安世半導體，中國對事件的態度升級後，他曾與德國經濟部長萊歇（Katherina Reiche）談及事件，萊歇支持荷蘭的決定，而中、法、美及歐盟等領袖也獲告知此事。

卡雷曼斯強調，荷蘭的決定與美國將安世半導體納入進口管制並沒有關係，荷蘭也沒有受到美國施壓。

對於中國近日容許中國安世半導體恢復出口，卡雷曼斯表示，這是短期的解決方法，很高興中國採取此措施；但他強調，「如果我身處同樣位置，有我現在掌握的知識，我還是會作出同樣的選擇。」

卡雷曼斯表示，荷蘭與德國汽車業、其他汽車製造商及安世半導體的客戶有直接聯繫。當安世的晶片恢復供應及「我們有信心供應會持續」，荷蘭政府會採取所需的適當措施以解決事件。

卡雷曼斯表示，希望事件成為一個警訊，顯示依賴單一國家提供關鍵技術或原料的危險性。（編輯：陳鎧妤/廖文綺）1141115