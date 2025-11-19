荷蘭認輸了! 經濟大臣稱已放棄干預安世半導體 交還公司控制權

半導體製造商安世（Nexperia) 與中國工廠爆「管理權」爭議。 圖 : 翻攝自觀察者網

[Newtalk新聞] 荷蘭經濟大臣卡雷曼斯今 ( 19 ) 日在社交媒體 X 上發聲明表示，已暫停對安世半導體的干預。

他說 : 「鑒於近期的事態發展，我認為現在是採取建設性步驟的正確時機。」

《彭博社》稱，這意味著安世半導體公司的控制權被交還給其中方所有者。

卡雷曼斯當地時間 13 日曾表示，荷蘭政府代表團將于「下周初」前往中國，尋求解決有關中國企業聞泰科技旗下安世半導體公司的問題。

安世半導體的一名員工走過該公司的無塵室。 圖：翻攝自騰訊網

中國商務部同日表示，安世半導體問題發生以來，中方一直本著對全球半導體產供鏈穩定與安全的負責任態度，與荷方進行了多輪磋商，並同意荷蘭經濟部派員來華磋商的請求。

荷蘭經濟事務部於今年 9 月底以可能危害荷蘭國家安全、安世半導體內部存在嚴重的治理缺陷為由，援引《商品供應法》直接接管了該公司，並暫停包含張學政在內多位中國籍管理人員的相關工作。

中國聞泰科技張學政。 圖 : 翻攝自搜狐網