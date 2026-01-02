荷蘭跨年夜多起事故 阿姆斯特丹150年教堂遭祝融

大火不斷燃燒，建於1872年的馮德爾教堂在凌晨慘遭祝融，50公尺高的塔樓倒塌，教堂屋頂嚴重受損，所幸這棟具有哥德復興風格的教堂主體完好無損。

由於教堂的附近是觀光旅遊勝地，警方獲報後不敢大意，立刻前往滅火，幸好無人傷亡，至於起火原因，警方還在調查中。

當地居民說：「我們往外面看，看到教堂屋頂的頂端倒塌了，後來看到全部都毀了，火還繼續燒。我們就都哭了，實在太可怕了。我每天起床都會看著時鐘，看到這麼漂亮的建築物被毀，真的非常難受。」

廣告 廣告

荷蘭跨年夜的事故不只如此，有警方表示，在阿姆斯特丹執勤時，遭到前所未有的攻擊，巡邏途中竟3次遭到民眾丟擲煙火跟其他的爆裂物，還有人刻意縱火，在南部的布雷達甚至有人朝警消丟擲汽油彈。

儘管荷蘭地方政府在跨年夜設置煙火禁放區，但成效不彰。在鹿特丹就有一名17歲的男孩和38歲的男子，因放煙火引發連環爆炸喪命。此外，鹿特丹的醫院還收治了14名因為燃放煙火導致眼睛受傷的民眾，其中有10人是未成年。

更多公視新聞網報導

巴哈佚失320年管風琴作品 在德聖多馬教堂首演

羽田機場竄火煙無傷亡 東京34輛消防車急出動

台泥花蓮和平廠清晨火警 未影響整體水泥窯生產

